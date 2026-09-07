Налоговый долг компаний в Украине вырос в 2,5 раза с начала войны

По состоянию на 1 июля 2026 года 218731 украинская компания имеет задолженность по уплате налогов на общую сумму 263,32 миллиарда гривен. С самого начала полномасштабного вторжения совокупный налоговый долг бизнеса увеличился в 2,5 раза. Об этом говорится в данных Опендатабота.

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В среднем на одно предприятие-должника приходится около 1,2 миллиона гривен непогашенных налоговых обязательств. За первое полугодие 2026 г. количество компаний с налоговым долгом возросло на 3%, а общая сумма неуплаченных налогов увеличилась на 4%.

Для сравнения, в течение всего 2025 года количество должников выросло всего на 4%, однако сумма задолженности увеличилась сразу в 1,6 раза — ориентировочно на 100 миллиардов гривен.

Динамика роста количества должников и суммы задолженности за последние два года:

Июль 2024: 189 227 компаний задолжали государству 132,27 млрд грн;

Январь 2025: 203 617 компаний имели 156,42 млрд грн задолженности;

Июль 2025: 209 705 предприятий задолжали 151,54 млрд грн;

Январь 2026: количество должников возросло до 212 519, а долг подскочил до 253,06 млрд грн;

Июль 2026: зафиксировано 218 731 компанию-должника с совокупным долгом в 263,32 млрд грн.

География задолженности

Больше всего компаний-должников зарегистрировано в Киеве — 58 056 или 27% от общего количества. На столичный бизнес приходится более трети всего налогового долга компаний — 96,06 млрд грн.

На втором месте Днепропетровщина — 17 042 компании задолжали 23,37 млрд грн налогов. Далее Харьковщина — 15 202 компании с совокупным долгом 10,56 млрд грн.

Впрочем, самый большой средний долг у компаний на Полтавщине — 2,78 млн грн на одного должника. В Кировоградской области этот показатель составляет 2,2 млн грн на 1 компанию.

Следует отметить, что значительно большие суммы приходятся на крупных налогоплательщиков. Так, среди компаний, зарегистрированных в Восточном межрегиональном управлении ГНС по работе с крупными налогоплательщиками, средний долг составляет 561,22 млн грн на одну компанию. В Западном же управлении — 478,8 млн грн.

Несмотря на большую сумму долга, на крупных плательщиков приходится сравнительно небольшая часть общей задолженности: 19,94 млрд грн, или около 8%.

Стоит отметить, что узнать, какие компании накопили самые большие налоговые долги, пока невозможно. Налоговая закрыла часть данных с начала полномасштабной войны и продолжает публиковать только общую статистику по налоговому долгу.