В понедельник, 7 сентября, средний курс доллара не изменился в покупке и потерял 2 копейки в продаже. Евро потерял 3 копейки в покупке и 7 копеек в продаже.
Курс валют 7 сентября: доллар стабилен, евро подешевел до 52,13 грн
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,41−44,87 грн. Евро покупают за 51,52 грн, а продают за 52,13 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,66−44,80, евро — 51,90−52,10 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,60/44,63 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,81/51,83 грн/евро.
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Источник: Минфин
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