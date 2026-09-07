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7 сентября 2026, 10:53 Читати українською

Самые популярные б/у авто августа: какие модели завозили украинцы

В августе украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

В августе украинский автопарк пополнили 20,7 тыс.

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Какие авто завозили чаще всего

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка традиционно составляли бензиновые автомобили — 52%.

Для сравнения, в августе 2025 их доля была 48%.

Дальше по популярности следуют:

  • электромобили — 17% против 26% в августе 2025 года;
  • дизельные автомобили — 17%, как и в прошлом году;
  • гибриды — 11% по сравнению с 6% годом ранее;
  • авто с ГБО — 3%, без изменений по сравнению с августом 2025 года.

Средний возраст импортируемых автомобилей

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в августе перешли на украинские номера, составил 8,7 года.

Самая популярная модель

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. В августе украинцы зарегистрировали 875 таких автомобилей.

Топ-10 самых популярных моделей

В десятку самых популярных подержанных авто из-за границы вошли:

  1. Volkswagen Golf — 875 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan — 775 ед.;
  3. Nissan Rogue — 707 ед;
  4. Audi Q5 — 695 ед;
  5. Skoda Octavia — 633 ед;
  6. Renault Megane — 532 ед;
  7. Tesla Model Y — 494 ед.;
  8. Tesla Model 3 — 480 ед.;
  9. Nissan Leaf — 454 ед.;
  10. Ford Escape — 408 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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