Самые популярные б/у авто августа: какие модели завозили украинцы

В августе украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Какие авто завозили чаще всего

Наибольшую долю в этом сегменте авторынка традиционно составляли бензиновые автомобили — 52%.

Для сравнения, в августе 2025 их доля была 48%.

Дальше по популярности следуют:

электромобили — 17% против 26% в августе 2025 года;

дизельные автомобили — 17%, как и в прошлом году;

гибриды — 11% по сравнению с 6% годом ранее;

авто с ГБО — 3%, без изменений по сравнению с августом 2025 года.

Средний возраст импортируемых автомобилей

Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в августе перешли на украинские номера, составил 8,7 года.

Самая популярная модель

Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. В августе украинцы зарегистрировали 875 таких автомобилей.

Топ-10 самых популярных моделей

В десятку самых популярных подержанных авто из-за границы вошли: