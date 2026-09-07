В августе украинский автопарк пополнили 20,7 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.
Самые популярные б/у авто августа: какие модели завозили украинцы
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Какие авто завозили чаще всего
Наибольшую долю в этом сегменте авторынка традиционно составляли бензиновые автомобили — 52%.
Для сравнения, в августе 2025 их доля была 48%.
Дальше по популярности следуют:
- электромобили — 17% против 26% в августе 2025 года;
- дизельные автомобили — 17%, как и в прошлом году;
- гибриды — 11% по сравнению с 6% годом ранее;
- авто с ГБО — 3%, без изменений по сравнению с августом 2025 года.
Средний возраст импортируемых автомобилей
Средний возраст подержанных легковых автомобилей, которые в августе перешли на украинские номера, составил 8,7 года.
Самая популярная модель
Лидером среди ввезенного секонд-хенда стал Volkswagen Golf. В августе украинцы зарегистрировали 875 таких автомобилей.
Топ-10 самых популярных моделей
В десятку самых популярных подержанных авто из-за границы вошли:
- Volkswagen Golf — 875 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 775 ед.;
- Nissan Rogue — 707 ед;
- Audi Q5 — 695 ед;
- Skoda Octavia — 633 ед;
- Renault Megane — 532 ед;
- Tesla Model Y — 494 ед.;
- Tesla Model 3 — 480 ед.;
- Nissan Leaf — 454 ед.;
- Ford Escape — 408 ед.
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Источник: Минфин
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