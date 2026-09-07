Смартфоны дешеветь не будут: Huawei и Xiaomi делают ставку на флагманы

Китайские Huawei Technologies и Xiaomi готовят новые флагманские складные смартфоны накануне выхода на этот сегмент главного конкурента Apple.

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Как сообщает Bloomberg, Huawei в понедельник представит Mate XT 2 — новое поколение ультрапремиального смартфона с тремя секциями и двумя механизмами сборки. Устройство должно соединить формат обычного смартфона с большим экраном, близким по размеру к планшету.

Новинка станет первым смартфоном Huawei с технологией проектирования чипов LogicFolding, которую компания разработала для повышения производительности собственных процессоров.

Вечером Xiaomi представит Xiaomi 18 Fold. Компания делает ставку не только на форм-фактор, но и на локализацию компонентов: смартфон получит память китайской CXMT и процессор Xring O3.

Китайские бренды готовятся к конкуренции с Apple

Выход новых моделей в преддверии первого сложного iPhone имеет стратегическое значение для китайских производителей. Apple, по прогнозам, установит цену нового смартфона более 2000 долларов, что может существенно расширить аудиторию сложных устройств.

«У Apple самая большая в мире база пользователей премиальных устройств. Ее сложный телефон будет хорошо продаваться и быстро завоюет долю рынка», — считает аналитик Counterpoint Иван Лам.

По его мнению, появление iPhone будет стимулировать спрос не только на продукцию Apple, но и на сложные смартфоны конкурентов.

Премиальный сегмент становится важнее

Для производителей это особенно актуально на фоне всеобщего ухудшения ситуации на рынке смартфонов. По оценке Counterpoint, в 2026 году мировые поставки могут сократиться на 14% — это будет самое сильное падение за всю историю наблюдений.

Китайские бренды особенно страдают из-за зависимости от бюджетного сегмента, где рост стоимости компонентов сильнее всего давит на маржу. Поэтому производители пытаются увеличить долю более дорогих моделей, в том числе сложных смартфонов.

Финансовые результаты Xiaomi уже демонстрируют это давление: прибыль компании сокращается третий квартал подряд. Huawei также сообщила о падении прибыли в первой половине года, в частности, из-за необходимости увеличивать запасы компонентов на фоне удорожания памяти.

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По прогнозу Smart Analytics Global Apple может получить около 25% мирового рынка сложных смартфонов уже в этом году, а в 2027 году ее доля может возрасти до 41%.

Таким образом Huawei и Xiaomi пытаются закрепиться в премиальном сегменте еще до того, как Apple выйдет на рынок, где китайские производители и Samsung уже несколько лет формируют основную конкуренцию.