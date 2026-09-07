Смартфоны дешеветь не будут: Huawei и Xiaomi делают ставку на флагманы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 сентября 2026, 10:24 Читати українською

Смартфоны дешеветь не будут: Huawei и Xiaomi делают ставку на флагманы

Китайские Huawei Technologies и Xiaomi готовят новые флагманские складные смартфоны накануне выхода на этот сегмент главного конкурента Apple.

Китайские Huawei Technologies и Xiaomi готовят новые флагманские складные смартфоны накануне выхода на этот сегмент главного конкурента Apple.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак сообщает Bloomberg, Huawei в понедельник представит Mate XT 2 — новое поколение ультрапремиального смартфона с тремя секциями и двумя механизмами сборки.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как сообщает Bloomberg, Huawei в понедельник представит Mate XT 2 — новое поколение ультрапремиального смартфона с тремя секциями и двумя механизмами сборки. Устройство должно соединить формат обычного смартфона с большим экраном, близким по размеру к планшету.

Новинка станет первым смартфоном Huawei с технологией проектирования чипов LogicFolding, которую компания разработала для повышения производительности собственных процессоров.

Вечером Xiaomi представит Xiaomi 18 Fold. Компания делает ставку не только на форм-фактор, но и на локализацию компонентов: смартфон получит память китайской CXMT и процессор Xring O3.

Китайские бренды готовятся к конкуренции с Apple

Выход новых моделей в преддверии первого сложного iPhone имеет стратегическое значение для китайских производителей. Apple, по прогнозам, установит цену нового смартфона более 2000 долларов, что может существенно расширить аудиторию сложных устройств.

«У Apple самая большая в мире база пользователей премиальных устройств. Ее сложный телефон будет хорошо продаваться и быстро завоюет долю рынка», — считает аналитик Counterpoint Иван Лам.

По его мнению, появление iPhone будет стимулировать спрос не только на продукцию Apple, но и на сложные смартфоны конкурентов.

Премиальный сегмент становится важнее

Для производителей это особенно актуально на фоне всеобщего ухудшения ситуации на рынке смартфонов. По оценке Counterpoint, в 2026 году мировые поставки могут сократиться на 14% — это будет самое сильное падение за всю историю наблюдений.

Китайские бренды особенно страдают из-за зависимости от бюджетного сегмента, где рост стоимости компонентов сильнее всего давит на маржу. Поэтому производители пытаются увеличить долю более дорогих моделей, в том числе сложных смартфонов.

Финансовые результаты Xiaomi уже демонстрируют это давление: прибыль компании сокращается третий квартал подряд. Huawei также сообщила о падении прибыли в первой половине года, в частности, из-за необходимости увеличивать запасы компонентов на фоне удорожания памяти.

Читайте также: Apple готовит iPhone 18: складная модель за $2000 и изменения в цепочке поставки

По прогнозу Smart Analytics Global Apple может получить около 25% мирового рынка сложных смартфонов уже в этом году, а в 2027 году ее доля может возрасти до 41%.

Таким образом Huawei и Xiaomi пытаются закрепиться в премиальном сегменте еще до того, как Apple выйдет на рынок, где китайские производители и Samsung уже несколько лет формируют основную конкуренцию.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами