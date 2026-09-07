Standard Chartered запустил спотовую торговлю Bitcoin и Ether в ОАЭ

Международный банк Standard Chartered со штаб-квартирой в Лондоне запустил спотовую торговлю Bitcoin и Ether для институциональных клиентов в Соединенных Арабских Эмиратах. Услуги будут предоставляться через подразделение банка, деятельность которого регулируется внутри Дубайского международного финансового центра (DIFC). Об этом пишет Сointelegraph.

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Что это значит

Благодаря этому Standard Chartered стал первым глобальным банком, предложившим институциональную торговлю цифровыми активами в регионе. Кроме того, он стал первым глобальным системно важным банком (G-SIB), запустившим аналогичную услугу, говорится в обнародованном в четверг сообщении банка, полученном Cointelegraph.

Что это даст клиентам

Институциональные клиенты, отвечающие установленным требованиям, смогут осуществлять спотовые операции с Bitcoin (BTC) и Ether (ETH) через электронные торговые каналы Standard Chartered, интегрированные в существующие платформы банка.

Таким образом, Standard Chartered расширяет перечень регулируемых услуг с криптоактивами в регионе. В сентябре 2024 года банк уже запустил в ОАЭ услуги хранения цифровых активов.

Напомним

В июне Standard Chartered заключил банковское соглашение с CoinMENA. Благодаря этому криптобиржа получила возможность использовать инфраструктуру банка для ввода и вывода фиатных средств, ведения счетов с денежными средствами клиентов и управления транзакциями на основе виртуальных счетов.