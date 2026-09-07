Украинцы несут деньги на депозиты: какие банки больше всего нарастили вклады

За семь месяцев 2026 наибольший прирост срочных депозитов населения в гривне показали Приватбанк , Ощадбанк и Универсалбанк вместе с monobank . В то же время в валютных вкладах наибольший рост зафиксировали Ощадбанк, Укргазбанк и ПУМБ . Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Кто больше всего нарастил гривневые депозиты

Лидером по приросту срочных депозитов населения в гривне стал Приватбанк. За январь-июль объем таких вкладов в банке вырос на 8,55 млрд грн — до 86,85 млрд грн на конец июля.

На втором месте — Ощадбанк, нарастивший гривневые срочные депозиты населения на 5,33 млрд грн, до 77,27 млрд грн.

Третью позицию занял Универсалбанк вместе с monobank: прирост составил 3,92 млрд грн, а общий объем — 24,35 млрд грн.

Также в пятерку лидеров вошли:

А-Банк — плюс 2,05 млрд грн, всего 17,62 млрд грн;

Аккордбанк — плюс 1,79 млрд грн, всего 7,29 млрд грн.

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Где больше всего выросли валютные вклады

Среди валютных срочных депозитов населения наибольший прирост показал Ощадбанк — плюс 2,69 млрд грн, до 30,25 млрд грн.

Второе место занял Укргазбанк, где валютные срочные депозиты выросли на 0,72 млрд грн, до 7,45 млрд грн.

На третьей позиции — ПУМБ с приростом на 0,71 млрд грн, до 6,77 млрд грн.

В топ-5 также вошли:

банк «Пивденный» — плюс 0,68 млрд грн, всего 5,00 млрд грн;

А-Банк — плюс 0,67 млрд грн, всего 3,87 млрд грн.

В каких банках зафиксировали наибольший отток

Наибольший отток срочных депозитов населения в гривне зафиксирован в Укрэксимбанке. Объем таких вкладов сократился на 1,88 млрд грн — до 4,75 млрд грн.

Также гривневые срочные депозиты уменьшились в:

КБ «Глобус» — минус 0,35 млрд грн, всего 1,16 млрд грн;

Кредитвест Банке — минус 0,22 млрд грн, всего 0,15 млрд грн;

Банке Альянс — минус 0,19 млрд грн, всего 1,54 млрд грн.

В валютных депозитах наибольшее сокращение также показало Укрэксимбанк — минус 3,46 млрд грн, до 7,68 млрд грн.

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