Временная защита в Чехии: что обязательно сделать украинцам до 30 сентября 2026 года

До 30 сентября 2026 части украинцев в Чехии нужно лично прийти в отделение Министерства внутренних дел и получить новую визовую наклейку. Если после весенней онлайн регистрации у вас до сих пор есть только PDF-подтверждение, процедура продления еще не завершена: такая защита действует до конца сентября, пишет czechia-online.cz.

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Что нужно сделать

МВД Чехии на Информационном портале для иностранцев объясняет: после личного визита и вклеивания новой визовой наклейки временная защита продолжается до 31 марта 2027 года. Новую наклейку нужно получить не позднее 30 сентября.

Кого касается дедлайн 30 сентября

В первую очередь тех, кто имел временную защиту со сроком действия до 31 марта 2026, вовремя прошел онлайн-регистрацию до 15 марта и забронировал личный визит, но новую визовую наклейку еще не получил.

После успешной онлайн регистрации в личном кабинете появилось подтверждение в формате PDF. Оно свидетельствует о продлении временной защиты до 30 сентября, но не переносит ее автоматически на 2027 год.

Если сомневаетесь, был ли онлайн-этап завершен правильно, можно проверить, успешно ли регистрация прошла.

Как проверить дату своего визита

Адрес отделения, дату и время приема можно найти в подтверждении, которое посылали по электронной почте после онлайн-регистрации. Та же информация есть в личном кабинете на Информационном портале для иностранцев — во вкладке «Мои бронирование».

Если бронирование еще действует, дату можно изменить в личном кабинете, но не позднее 48 часов до запланированного приема. МВД не рекомендует переносить визит без серьезной причины: свободного нового срока до конца сентября может уже не быть, а право на конкретную альтернативную дату не гарантируется.

Что будет, если не получить наклейку

Если человек прошел онлайн-регистрацию, но в МВД за новой наклейкой так и не пришел, срок его временной защиты истечет 30 сентября 2026 года. Лишь личный визит продолжает его до 31 марта 2027 года.

После потери защиты придется подавать новое заявление. МВД будет рассматривать ее по правилам, действующим на момент нового обращения. При этом не сохраняется непрерывность предыдущего пребывания с временной защитой, она может иметь значение, в частности, для специального разрешения на долгосрочное проживание.

Есть новый нюанс. С 5 августа 2026 для новых и повторных заявлений части лиц в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих воинской обязанности в Украине, действует дополнительное требование о подтверждении выполнения воинской обязанности. Она не касается обычного продолжения действующей защиты, но может стать важной, если защита прекратится и человек будет подавать заявление повторно.

Что делать, если пропустили назначенный срок

Официальный FAQ МВД отдельно описывает случай, когда человек не смог прийти из-за внезапной чрезвычайной ситуации. В таком случае альтернативную дату можно выбрать через два дня после пропущенного визита — в личном кабинете, во вкладке «Мои бронирование».

Но новый термин может быть значительно позже предыдущего. Если он выпадет уже после 30 сентября и новую визовую наклейку в дедлайн получить не удастся, временная защита закончится.

Что показывать работодателю и страховой до получения наклейки

До личного визита доказательством продления временной защиты до 30 сентября является PDF-подтверждение из личного кабинета. Работодатели, медицинские страховые компании и чешские власти также могут проверить статус онлайн — для этого используются дата рождения и регистрационный номер для подтверждения.

При этом медицинское страхование само по себе автоматически не продлевается только через онлайн-регистрацию. МВД советует обратиться в свою страховую компанию и проверить, как именно она обновляет данные о страховании.