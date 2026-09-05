МВД создает подробный цифровой профиль водителя: какие данные будут собирать

Министерство внутренних дел утвердило новые правила ведения Единого государственного реестра МВД. Система должна объединить в одной цифровой среде значительно более широкий массив информации о водителях, их удостоверениях, обучении и сдаче экзаменов. Об этом пишет Motor Media Review, ссылаясь на недавно зарегистрированный Приказ МВД Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый порядок предполагает также более подробный учет деятельности автошкол. Его цель сделать информацию о подготовке водителей более системной, обеспечить обмен данными между государственными информационными системами и усилить контроль за достоверностью сведений.

Какие данные будут хранить

В реестр будут вноситься персональные данные водителей, информация об изданных, обмененных, утраченных или похищенных удостоверениях, результатах теоретических и практических экзаменов.

Также в системе будут храниться сведения о медицинских документах, временном изъятии удостоверения и лишении права управления транспортными средствами.

Фактически реестр должен сформировать целостную цифровую историю водителя от обучения и сдачи экзаменов до получения удостоверения и последующих изменений его статуса.

Зачем МВД будет контролировать автошколы

Отдельный блок данных будет касаться учебных заведений. В реестре будут фиксировать информацию об автошколе, ее руководителях и специалистах, филиалах, учебных помещениях, площадках и материально-технической базе.

Также система будет содержать данные об учебных автомобилях, группах и слушателях, графике и продолжительности занятий, результатах обучения, свидетельствах, аттестации специалистов и аккредитации заведения.

Такой подход должен дать МВД возможность сопоставлять обучение кандидата с последующим сдачей экзаменов и контролировать, насколько достоверно автошколы вносят информацию в систему.

В то же время это не принципиально новый механизм: автошколы уже передают в Единый государственный реестр МВД данные об учебных группах, проведенных занятиях и результатах экзаменов. Новое положение систематизирует и расширяет перечень информации, хранящейся в реестре.

Читайте также: Рынок новых авто в Украине сократился на 27%





Данные можно будет получать онлайн

Реестр будет интегрироваться с другими государственными информационными системами через систему электронного взаимодействия «Трембита» и центральную подсистему ЕИС МВД.

Сам водитель сможет получать информацию о себе в электронном виде через электронный кабинет. Выдержка будет формироваться автоматически, будет иметь регистровый номер и уникальный электронный идентификатор.

При этом данные не должны стать открытыми для всех. Водитель будет иметь доступ к собственной информации, а государственные органы и другие уполномоченные пользователи только в пределах своих полномочий. Операции по изменению информации будут фиксироваться в журнале аудита.

Когда новые правила заработают

Приказ МВД № 632 от 6 июля 2026 г. зарегистрировали в Министерстве юстиции 28 августа 2026 г. под № 1186/46580. Однако по состоянию на 5 сентября документ еще не вступил в силу.

Согласно его положениям, приказ начнет действовать в день официального опубликования. Итак, говорить о уже введенных новых правилах пока рано — сейчас речь идет об утвержденном нормативном порядке, ожидающем официального обнародования.

Для водителей это непосредственно не означает новых экзаменов, дополнительной платы или необходимости повторно регистрировать удостоверение. Основное изменение заключается в расширении и приведении в порядок цифрового учета, который МВД использует для контроля за подготовкой водителей, выдачей удостоверений и работой автошкол.