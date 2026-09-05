МВД создает подробный цифровой профиль водителя: какие данные будут собирать

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 сентября 2026, 15:00 Читати українською

МВД создает подробный цифровой профиль водителя: какие данные будут собирать

Министерство внутренних дел утвердило новые правила ведения Единого государственного реестра МВД. Система должна объединить в одной цифровой среде значительно более широкий массив информации о водителях, их удостоверениях, обучении и сдаче экзаменов. Об этом пишет Motor Media Review, ссылаясь на недавно зарегистрированный Приказ МВД Украины.

Министерство внутренних дел утвердило новые правила ведения Единого государственного реестра МВД.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новый порядок предполагает также более подробный учет деятельности автошкол. Его цель сделать информацию о подготовке водителей более системной, обеспечить обмен данными между государственными информационными системами и усилить контроль за достоверностью сведений.

Какие данные будут хранить

В реестр будут вноситься персональные данные водителей, информация об изданных, обмененных, утраченных или похищенных удостоверениях, результатах теоретических и практических экзаменов.

Также в системе будут храниться сведения о медицинских документах, временном изъятии удостоверения и лишении права управления транспортными средствами.

Фактически реестр должен сформировать целостную цифровую историю водителя от обучения и сдачи экзаменов до получения удостоверения и последующих изменений его статуса.

Зачем МВД будет контролировать автошколы

Отдельный блок данных будет касаться учебных заведений. В реестре будут фиксировать информацию об автошколе, ее руководителях и специалистах, филиалах, учебных помещениях, площадках и материально-технической базе.

Также система будет содержать данные об учебных автомобилях, группах и слушателях, графике и продолжительности занятий, результатах обучения, свидетельствах, аттестации специалистов и аккредитации заведения.

Такой подход должен дать МВД возможность сопоставлять обучение кандидата с последующим сдачей экзаменов и контролировать, насколько достоверно автошколы вносят информацию в систему.

В то же время это не принципиально новый механизм: автошколы уже передают в Единый государственный реестр МВД данные об учебных группах, проведенных занятиях и результатах экзаменов. Новое положение систематизирует и расширяет перечень информации, хранящейся в реестре.

Читайте также: Рынок новых авто в Украине сократился на 27%


Данные можно будет получать онлайн

Реестр будет интегрироваться с другими государственными информационными системами через систему электронного взаимодействия «Трембита» и центральную подсистему ЕИС МВД.

Сам водитель сможет получать информацию о себе в электронном виде через электронный кабинет. Выдержка будет формироваться автоматически, будет иметь регистровый номер и уникальный электронный идентификатор.

При этом данные не должны стать открытыми для всех. Водитель будет иметь доступ к собственной информации, а государственные органы и другие уполномоченные пользователи только в пределах своих полномочий. Операции по изменению информации будут фиксироваться в журнале аудита.

Когда новые правила заработают

Приказ МВД № 632 от 6 июля 2026 г. зарегистрировали в Министерстве юстиции 28 августа 2026 г. под № 1186/46580. Однако по состоянию на 5 сентября документ еще не вступил в силу.

Согласно его положениям, приказ начнет действовать в день официального опубликования. Итак, говорить о уже введенных новых правилах пока рано — сейчас речь идет об утвержденном нормативном порядке, ожидающем официального обнародования.

Для водителей это непосредственно не означает новых экзаменов, дополнительной платы или необходимости повторно регистрировать удостоверение. Основное изменение заключается в расширении и приведении в порядок цифрового учета, который МВД использует для контроля за подготовкой водителей, выдачей удостоверений и работой автошкол.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
5 сентября 2026, 18:36
#
«Дані можна буде отримувати онлайн». Трохи не вірно. Дані можна буде купити онлайн, як будь-що, що потрапляє до рук МВС. А на безпеку руху це очевидно ніяк не вплине, бо продають права саме МВС, а не автошколи.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами