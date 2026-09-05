От 15 до 30 тысяч гривен: Ощадбанк меняет условия для карт

С 1 октября 2026 г. Ощадбанк обновляет условия обслуживания и тарифные пакеты для клиентов. Основные изменения касаются владельцев премиальных карт Visa и Mastercard : для бесплатного доступа к части привилегий вводится минимальный объем безналичных расходов в месяц.

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По сообщению банка, новые правила распространяются, в частности, на Mastercard Debit Platinum, Mastercard Platinum, Visa Platinum, Mastercard World Elite и Visa Infinite.

Сколько нужно тратить ежемесячно

Чтобы сохранить бесплатный доступ к премиальным сервисам платежных систем, клиентам нужно будет выполнять установленный объем безналичных операций:

от 15 000 грн в месяц — для Visa Platinum, Mastercard Debit Platinum и NFC-ring Platinum;

от 30 000 грн в месяц — для Visa Infinite, Mastercard World Elite и NFC-ring Infinite.

Речь идет, в частности, о таких преимуществах, как доступ к VIP-залам в аэропортах и консьерж-сервис. Если установленный объем сделок не выполнен, может применяться ежемесячная комиссия в соответствии с тарифным пакетом.

Что изменится для других клиентов

Обновления коснутся не только премиального сегмента. В то же время, для отдельных массовых продуктов банк увеличивает возможности без дополнительной платы.

Для пакета «Мой счет» увеличивается лимит бесплатного снятия наличных в банкоматах других украинских банков.

Владельцы пакета «Моя карта» смогут бесплатно оформить дополнительную цифровую карту АТБ, которую можно использовать для получения скидок в сети.

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Что останется без изменений

Неименные и цифровые карты Mastercard Debit World и Visa Rewards продолжат обслуживаться без ежемесячной абонентской платы. Оформление или перевыпуск именной пластиковой карты обойдется в 100 грн.

Для владельцев «Моей карты» также сохраняется возможность бесплатного снятия наличных и P2P-переводов в пределах установленного лимита — до 20 000 грн в месяц.

Перед октябрьскими изменениями клиентам с премиальными картами следует проверить свой тарифный пакет и условия бесплатного обслуживания. Это позволит заранее оценить, будет ли их ежемесячный объем безналичных операций соответствовать новым требованиям.