Выплаты военным: правительство направит 33,6 млрд грн из резерва обороны

Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил , что правительство перераспределит 33,6 млрд грн из резерва, предусмотренного для сектора безопасности и обороны, чтобы обеспечить своевременные выплаты военнослужащим и членам их семей в сентябре.

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Куда направят резервные средства

Основная часть средств — 25,9 млрд грн — будет направлена на ежемесячное денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Еще 7,7 млрд грн предусмотрено на единовременные выплаты. Речь идет о помощи в случаях гибели военнослужащего, установлении инвалидности или частичной потери трудоспособности.

Таким образом, почти 77% от общей суммы направляют непосредственно на ежемесячное денежное довольствие военных, а около 23% — на предусмотренные государством единовременные социальные выплаты.

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Привлечение международной помощи нужно ускорить

Премьер-министр подчеркнул, что финансирование военнослужащих, поддержка их семей, а также обеспечение сил обороны вооружением и необходимыми средствами остаются приоритетными задачами государства.

В то же время, он призвал правительство и Верховную Раду ускорить принятие всех неотложных решений и законов, необходимых для привлечения международной финансовой помощи. По его словам, именно внешняя поддержка необходима для сбалансирования государственного бюджета в нынешних условиях.