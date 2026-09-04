Война США и Ирана обойдется страховщикам в £1,4 млрд — Lloyd's

Страховой рынок в первый раз оценил денежные последствия войны США и Ирана. По данным Lloyd's of London, которые цитирует Bloomberg, ущерб, связанный с конфликтом на Ближнем Востоке, может составить около £1,4 млрд, или $1,9 млрд.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Откуда берутся убытки страховщиков

Иран в ответ на удары США и Израиля нанес серию ракетных и беспилотных ударов по объектам в регионе. Часть атак удалось перехватить, но была повреждена инфраструктура и энергетические объекты.

Для страховщиков это означает будущие выплаты за поврежденное имущество, транспорт, энергетическую инфраструктуру и другие застрахованные активы. Окончательный масштаб ущерба пока неизвестен, поскольку боевые действия продолжаются, а часть повреждений еще оценивается.

Дополнительный риск создают перебои в судоходстве и снабжении энергоносителями. Страхование таких рисков особенно чувствительно к ситуации на Ближнем Востоке, поскольку любое ограничение движения судов или повреждение портовой и энергетической инфраструктуры может увеличить количество страховых претензий.

Страхование уже дешевеет

В то же время, война началась для Lloyd's в момент, когда рынок коммерческого страхования переходит к более мягким условиям.

По итогам первого полугодия тарифы на страховом рынке Lloyd's снизились на 6,7%. За последние два года конкуренция между страховщиками усиливалась после периода высоких премий, что позволило компаниям укрепить финансовые позиции.

Для страховщиков это создает неудобное сочетание: стоимость полисов снижается, а потенциальные расходы по большим геополитическим рискам возрастают.

Глава Lloyd's Патрик Тирнан ожидает дальнейшего смягчения ценовой среды и одновременно подчеркивает необходимость соблюдать жесткие стандарты оценки рисков.

За первое полугодие 2026 года рынок Lloyd's получил £3,5 млрд налогооблагаемой прибыли. Валовые страховые премии составили £34,7 млрд.

Война влияет и на инвестиции

Ущерб от страховых выплат — не единственный финансовый риск для Lloyd's.

Инвестиционная доходность рынка также ухудшилась. Причиной стали нереализованные потери по портфелю облигаций на фоне роста их доходности.

То есть страховщики одновременно сталкиваются с двумя факторами давления: потенциальным ростом выплат из-за войны войны и колебаниями стоимости инвестиционных активов.

£1,4 млрд — пока не окончательная сумма. Это текущая оценка страхового ущерба, которая может измениться в зависимости от продолжительности боевых действий и масштаба повреждения инфраструктуры.

Для рынка страхования главный вопрос теперь состоит в том, останется ли конфликт локальным риском или его последствия распространятся на международное судоходство, энергетику и глобальные цепи поставок.