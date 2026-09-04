Курс валют 4 сентября: доллар и евро снова подорожали

В пятницу, 4 сентября, средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и 1 копейку в продаже. Евро прибавило 6 копеек в покупке и 8 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,48−44,94 грн. Евро покупают за 51,58 грн, а продают за 52,24 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,85, евро — 51,95−52,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,61/44,64 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,88/51,90 грн/евро.

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