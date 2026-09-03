В четверг, 3 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 84 коп. до 81,54 грн/л, на дизельное топливо — на 61 коп. до 91,92 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС пошли вверх
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Как изменились цены за сутки
- Бензин марки А-95 (премиум) — 85,17 грн/л (дорожал на 74 коп.);
- Бензин марки А-95 — 81,54 грн/л (дорожал на 84 коп.);
- Бензин марки А-92 — 77,77 грн/л (дорожал на 19 коп.);
- Дизпальное — 91,92 грн/л (дорожало на 61 коп.).
- Средняя цена автогаза составляет 43,37 грн/л, что на 12 коп. дороже по сравнению с предыдущим днем.
Какие цены на крупнейших АЗС?
Источник: Минфин
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