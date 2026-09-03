Цены на АЗС пошли вверх

В четверг, 3 сентября, средняя цена на бензин марки А-95 выросла на 84 коп. до 81,54 грн/л, на дизельное топливо — на 61 коп. до 91,92 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».