Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 4 сентября. Доллар официально подорожал на 12 копеек, евро — на 29 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальный курс: НБУ повысил доллар на 12 копеек, евро на 29 копеек
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 4 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,72 грн;
- 1 евро — 51,93 грн.
Для сравнения, по состоянию на 3 сентября официальный курс доллара составил 44,60 грн, а евро — 51,64 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна ослабла обе валюты.
Доллар вырос с 44,60 грн до 44,72 грн, а евро — с 51,64 грн до 51,93 грн.
Таким образом, официальный курс евро приблизился к отметке 52 грн, а доллар продолжил движение вверх.
Источник: Минфин
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