Официальный курс: НБУ повысил доллар на 12 копеек, евро на 29 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 4 сентября. Доллар официально подорожал на 12 копеек, евро — на 29 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 4 сентября составят:

1 доллар США — 44,72 грн;

1 евро — 51,93 грн.

Для сравнения, по состоянию на 3 сентября официальный курс доллара составил 44,60 грн, а евро — 51,64 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна ослабла обе валюты.

Доллар вырос с 44,60 грн до 44,72 грн, а евро — с 51,64 грн до 51,93 грн.

Таким образом, официальный курс евро приблизился к отметке 52 грн, а доллар продолжил движение вверх.