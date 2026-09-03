После закрытия межбанка в четверг, 3 сентября, курс доллара потерял 6 копеек в покупке и продаже, евро добавило 1 копейку в покупке и не изменилось в продаже.
Гривна отыграла 6 копеек у доллара на межбанке
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Валютный рынок
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Открытие 3 сентября
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Закрытие 3 сентября
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Изменения
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44,67/44,70
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44,61/44,64
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6/6
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51,85/51,00
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51,86/51,88
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1 /0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,44−44,93 грн. Евро покупают за 51,52 грн, а продают за 52,16 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,81−44,91, евро — 51,89−52,10 грн.
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Источник: Минфин
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