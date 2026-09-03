Верховная Рада отменила налоги на часть товаров для обороны

Верховная Рада 3 сентября приняла в общей сложности два законопроекта, которые должны удешевить ввоз отдельных товаров для нужд Сил безопасности и обороны. Речь идет о законопроектах № 15463−1 и № 15464−1. Об их принятии сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Льготы на товары для оборонного производства

Законопроект № 15463−1 вносит изменения в Налоговый кодекс и освобождает отдельные товары, используемые для нужд сил безопасности и обороны от налогообложения.

Фактически это означает меньше налогового бремени при ввозе компонентов и другой продукции, необходимой для производства и оснащения оборонной техники.

Цель — снизить затраты производителей и поставщиков, закупающих за границей необходимые комплектующие для украинского оборонного сектора. Верховная Рада рассматривала этот документ как основной в связи с таможенным законопроектом № 15464−1.

Без ввозной пошлины на отдельные товары для обороны

Второй закон № 15464−1 касается уже таможенных платежей.

Он освобождает определенные товары, предназначенные для нужд сил безопасности и обороны, от уплаты ввозной пошлины. Таким образом, при импорте такой продукции ее конечная стоимость должна быть ниже.

Отдельно законодатели увязали эти льготы с товарами, которые используются оборонными структурами и для обеспечения их деятельности. Законопроект прямо изменяет Таможенный кодекс Украины.

По замыслу авторов, два закона должны работать вместе: один убирает налоговую нагрузку, второй — ввозную пошлину.

Это должно упростить закупку импортных компонентов и оборудования для оборонного производства и снизить их себестоимость. В то же время, конкретный перечень товаров будет определяться нормами принятых законов и соответствующими таможенными процедурами.

Верховная Рада ранее рассматривала эти документы как взаимосвязанные альтернативы законопроектам № 15463 и № 15464.