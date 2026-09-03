В Украине хотят изменить критерии для малого и среднего бизнеса

31 августа 2026 года Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 15582 , изменяющий критерии, по которым бизнес относят к микро-, малым, средним или крупным предприятиям. Об этом пишет ligazakon.net.

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Что изменится

Самое чувствительное изменение для микробизнеса — предел работников падает с 10 до 9 человек, для малого бизнеса — с 50 до 49. Кто формально сидел на грани категории, после вступления закона в силу может потерять льготы микро- или малого предприятия.

Причина — гармонизация с правилами ЕС (Рекомендация Еврокомиссии № 2003/361/ЕС) как часть вступительного процесса Украины. Сама Еврокомиссия уже сообщила: проект согласуется с европейскими нормами лишь отчасти.

Помимо количества работников в игру входит новый финансовый критерий. Вместо единого показателя дохода появляются два альтернативных: доход от реализации или балансовая стоимость активов. Достаточно соответствовать хотя бы одному — это выгодно компаниям с высоким оборотом, но умеренными активами (торговля, дистрибуция, услуги).

Отдельная норма ударит по бизнесу с госчастью: если государство или община контролирует 25% и более акций или долей, предприятие автоматически становится «большим» — независимо от количества работников и дохода. Эта норма вступит в силу только после упразднения военного положения, но готовиться стоит уже сейчас.

Компании в составе групп с консолидированной отчетностью теперь будут оценивать статус МСП не отдельно, а по всей группе вместе — это может лишить льгот тех, кто ранее формально проходил по показателям как самостоятельное юрлицо.