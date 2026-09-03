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3 сентября 2026, 15:43 Читати українською

На спецсчет НБУ за август поступило почти 10 млрд грн

На специальный счет Национального банка Украины, открытый для поддержки Сил обороны, за август 2026 г. поступило более 9,9 млрд грн. В то же время, из него на нужды оборонного сектора перечислили почти 298 млн грн.

На специальный счет Национального банка Украины, открытый для поддержки Сил обороны, за август 2026 г.

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По состоянию на 1 сентября на счету оставалось около 13 млрд грн. Всего с 24 февраля 2022 украинцы, бизнес и иностранные доноры перечислили на него почти 170 млрд грн в эквиваленте.

Что такое спецсчет НБУ для Сил обороны

Это отдельный счет, который открыл Национальный банк после начала полномасштабного вторжения для сбора добровольных пожертвований на оборону Украины.

Деньги на него поступают не из одного источника.

Основная часть — переводы граждан и компаний в Украине. Еще один большой канал — международная помощь: средства поступают от доноров из-за границы.

За весь период на спецсчет из-за пределов Украины поступило более 147,6 млрд грн в эквиваленте. Переводы осуществлялись, в частности, в долларах, евро, фунтах, канадских долларах, юанях, иенах, швейцарских франках, злотых и других валютах.

То есть, спецсчет НБУ работает как централизованный сбор средств: люди, компании и зарубежные доноры переводят деньги сюда, после чего НБУ направляет их определенным получателям на оборонные нужды.

Куда уходят деньги

За все время со счета уже перечислили около 158,1 млрд грн.

Больше всего получило Агентство оборонных закупок — более 100,9 млрд грн. Более 38,5 млрд грн было направлено Министерству обороны.

Денежные средства также получали Национальная гвардия, Национальная полиция, Госпогранслужба, СБУ, ГУР Минобороны, Госспецсвязи, Государственная специальная служба транспорта и другие структуры.

Отдельным направлением есть финансирование оборонной работы областных военных администраций. Они в общей сложности получили более 2,9 млрд грн.

Таким образом роль НБУ в этой схеме — обеспечить поступление денег на отдельный счет и их дальнейшее перечисление определенным государственным учреждениям и структурам сектора безопасности и обороны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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