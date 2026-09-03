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3 сентября 2026, 14:51 Читати українською

НБУ наказал три финкомпании: за что регулятор применил санкции

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям. В двух случаях регулятор выявил нарушение требований к работе и отчетности, а в отношении третьей компании — операции, которые, по мнению НБУ, не имели экономического смысла и создавали риски для клиентов и кредиторов.

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям.

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«Глобал Плюс» осталась без лицензии

Самое жесткое решение НБУ применил к «Факторинговой компании Глобал Плюс» — регулятор отозвал ее лицензию.

Причиной стало то, что компания не выполнила предварительное решение Комитета от 13 июля 2026 года.

Невыполнение решений НБУ является основанием для применения более жестких мер влияния, включая отзыв лицензии.

«Финпром Маркет» не предоставил обязательный отчет

Другое нарушение зафиксировали в ООО «Финпром Маркет».

Компания не подала НБУ в установленный срок отчет о предоставлении уверенности в годовых отчетных данных за 2025 год.

НБУ не отозвал лицензию компании, но обязал ее исправить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 22 сентября 2026 года.

Если требования не выполнить, регулятор может применить дальнейшие меры воздействия.

Девелоп Финанс ограничили в отдельных операциях

В ООО «Девелоп Финанс» НБУ применил другой вид санкции — до 31 августа 2027 года компании запретили предоставлять другим лицам средства по договорам возвратной финансовой помощи.

Причина связана уже не с отчетностью, а с характером самих сделок.

При безвыездном надзоре НБУ пришел к выводу, что компания осуществляла рисковую деятельность, которая могла угрожать интересам ее клиентов или кредиторов.

В частности, регулятор выявил операции, прямо или косвенно не имевшие экономической целесообразности. Поэтому НБУ временно ограничил именно это направление деятельности, а не всю работу компании.

Что это значит для рынка

Все три решения НБУ касаются разных проблем: невыполнение предварительного требования регулятора, непредставление обязательной отчетности и проведение операций с недостаточной экономической целесообразностью.

Самым серьезным последствием стал отзыв лицензии у «Глобал Плюс». «Финпром Маркет» получил срок на исправление нарушения, в то время как «Девелоп Финанс» упустила возможность проводить один из видов операций до августа 2027 года.

Решения НБУ вступают в силу после доведения их до сведения соответствующих финансовых компаний в порядке, предусмотренном законодательством.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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