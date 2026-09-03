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3 сентября 2026, 14:28 Читати українською

До 12 975 грн компенсации: кто может получить помощь после ранения от взрывоопасных предметов

Пострадавшие от взрывоопасных предметов, которым установлена инвалидность по причине таких повреждений, имеют право на государственную помощь. Речь идет об единовременной денежной компенсации и ежегодной помощи на оздоровление. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Пострадавшие от взрывоопасных предметов, которым установлена инвалидность по причине таких повреждений, имеют право на государственную помощь.

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Кто имеет право на выплаты

Право на государственную помощь имеют пострадавшие лица, которым установлена инвалидность, связанная с повреждениями, вызванными взрывоопасными предметами.

Для детей младше 18 лет такая связь устанавливается на основании заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения.

Для лиц от 18 лет — на основании заключения медико-социальной экспертной комиссии или экспертной команды по оценке повседневного функционирования личности.

Когда нужно обратиться

Единоразовая компенсация назначается органами Пенсионного фонда за обращением пострадавшего лица или его законного представителя.

Обращение должно поступить не позднее 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности с повреждениями от взрывоопасных предметов.

Ежегодная помощь на оздоровление назначается на основании заявления, поданного до 15 октября текущего года.

Какие документы нужны

Для оформления помощи нужно предоставить:

  • заявление пострадавшего или его законного представителя;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении — для детей младше 14 лет;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • решение об установлении опеки или попечительства, устройстве ребенка в заведение, приемной семье или детского дома семейного типа — при необходимости.

Размер одноразовой компенсации

Государственные пособия выплачиваются в кратном размере прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, установленного на 1 января текущего года.

В 2026 году одноразовая компенсация составляет:

  • для лица с инвалидностью I группы и ребенка с инвалидностью подгруппы, А до 18 лет — 12 975 грн;
  • для лица с инвалидностью II группы и ребенка с инвалидностью до 18 лет — 10 380 грн;
  • для лица с инвалидностью III группы — 7 785 грн.

Пособие на оздоровление

Ежегодная помощь на оздоровление в 2026 году составляет:

  • для лица с инвалидностью I или II группы и ребенка с инвалидностью — 1038 грн;
  • для лица с инвалидностью III группы — 908 грн.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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