The Economist назвал, какие города Украины могут оказаться в зоне особого риска зимой

Украина входит в отопительный сезон на фоне риска новых масштабных ударов рф по энергосистеме. По оценке The Economist, одним из главных направлений атак может стать около 140 ключевых подстанций «Укрэнерго».

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какие могут возникнуть проблемы

Проблема может быть не столько в самих объемах поколения, сколько в возможности доставить электроэнергию потребителям. Наиболее уязвимыми в таком сценарии называют Киев, Одессу и Кривой Рог.

Особенно сложная ситуация может быть в столице: у части подстанций вокруг Киева нет полноценного резервирования. Уязвимыми остаются и линии, через которые город получает электроэнергию от атомных электростанций.

Читайте также: Почему украинцев пугают «самой сложной зимой» и что происходит на самом деле

Есть риск и каскадного эффекта: перебои с электроэнергией могут повлечь за собой проблемы с водоснабжением, канализацией и централизованным отоплением.

То есть удары по нескольким критическим энергообъектам могут одновременно создать проблемы для целых систем жизнеобеспечения крупных городов — а это уже риск не только для населения, но и для работы бизнеса и городской экономики.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», с марта, когда были утверждены планы устойчивости и программы восстановления критических объектов, прошло уже почти пол года.

Но, как говорят эксперты, с которыми пообщался «Минфин», по многим направлениям пока мало что сделано.

«Скажем, из 30 ключевых подстанций АЭС на 20 восстановительных работ выполнено примерно на треть. Это очень плохой результат. Основные подстанции АЭС обеспечивают передачу электроэнергии в сеть. Если они выходят из строя, ток никуда не уходит, и энергетикам приходится снижать мощности атомных блоков. Последнее чревато быстрым износом оборудования и риском различных внештатных ситуаций. Плюс — у сети возникает большой дефицит электроэнергии, поскольку АЭС обеспечивают основные объемы генерации», — пояснил «Минфину» Корольчук.