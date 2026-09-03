Курс валют 3 сентября: доллар приближается к 45 грн

В четверг, 3 сентября, средний курс доллара прибавил 8 копеек в покупке и 7 копеек в продаже. Евро добавило 8 копеек в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,45−44,92 грн. Евро покупают за 51,47 грн, а продают за 52,10 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,75−44,85, евро — 51,86−52,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,67/44,70 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,85/51,88 грн/евро.

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