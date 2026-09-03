В Украине доля электромобилей на рынке новых авто сократилась более чем вдвое

В августе автомобили с традиционными двигателями — бензиновыми и дизельными — заняли почти 57% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Год назад их совокупная доля составила около 49%. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Какие авто имеют спрос

Самым большим спросом среди покупателей новых автомобилей пользовались бензиновые модели. В августе на них пришлось 39,1% продаж против 32,3% за аналогичный месяц 2025 года.

Еще больше за год вырос сегмент гибридов — с 23,4% до 32,9%. Доля дизельных автомобилей также увеличилась, хотя и не столь существенно: с 16,2% до 17,5%.

В то же время электромобили продемонстрировали противоположную тенденцию. Их доля в продажах новых автомобилей сократилась с 27,9% в августе 2025 года до 10,2% в этом году.

Автомобили с газобаллонным оборудованием, как и в прошлом году, сформировали менее 1% продаж новых легковых автомобилей.

Какие модели стали лидерами

По итогам августа самыми популярными моделями в своих силовых сегментах стали:

бензиновые авто — SKODA Octavia;

гибриды — TOYOTA RAV-4;

дизельные авто — RENAULT Duster;

электромобили — BYD Sea Lion 06;

автомобили из ГБО — HYUNDAI Tucson.

Структура продаж свидетельствует о заметном изменении спроса на украинском авторынке: покупатели стали чаще выбирать бензиновые и гибридные модели, тогда как доля электромобилей за год сократилась более чем вдвое.