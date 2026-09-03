Украинцы подали 312 заявок на проживание в Албании в 2025 году: что предлагает страна

Количество иностранных граждан с видом на жительство в Албании на конец 2025 года достигло 32 163 человек, увеличившись сразу на 46,6% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Института стистики Албании INSTAT.

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Как выросло количество иностранных резидентов

Для сравнения: в 2024 году вид на жительство имели 21 940 иностранцев, а в 2023 году — 21 460. Таким образом, только за последний год количество иностранных резидентов возросло более чем на 10 тыс. человек.

Общая численность постоянного населения Албании на 1 января 2026 года составила 2,336 млн человек, сократившись за год на 1,16%. Таким образом, рост иностранного населения происходит одновременно с продолжающимся сокращением общей численности жителей страны.

При этом определить точное текущее количество всех иностранцев, фактически проживающих в Албании, сложнее, чем количество владельцев вида на жительство.

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INSTAT прямо отмечает, что в стране пока отсутствует единый реестр населения, а ежегодные демографические оценки основываются на нескольких источниках данных. Последняя общая перепись населения в сентябре 2023 года насчитала 15 210 жителей с иностранным гражданством или без гражданства при численности населения страны 2,402 млн человек. Эти показатели нельзя непосредственно сравнивать с административной статистикой по поводу разрешений на проживание за конец 2025 года из-за разницы в датах и методологии.

Кого больше всего в Албании

Наиболее многочисленной группой среди иностранцев с видом на жительство на конец 2025 года стали граждане Косово — 6 284 человека, или 19,5 % от общего количества. Далее шли граждане Италии — 4 065 человек, Индии — 2 886 и Филиппин — 2 401.

Украинцы в эту первую четверку не входят, однако их присутствие в Албании имеет отдельную специфику. В течение 2025 года граждане Украины подали 312 заявок на получение вида на жительство, что составляло около 2% заявок от основных стран происхождения. Для сравнения, россияне подали 442 заявки.

При этом фактическое количество проживающих в Албании украинцев превышает количество владельцев стандартных разрешений на проживание. Правительство Албании 10 апреля 2026 года разрешило гражданам Украины въезжать без виз и оставаться в стране без вида на жительство до 30 марта 2027 года. Это правило распространяется и на украинцев, уже находящихся на территории страны.

Таким образом, украинцы могут легально проживать в Албании, не попадая в основную статистику INSTAT по отношению к иностранцам с видом на жительство. Поэтому показатель в 32,16 тыс. человек отражает прежде всего владельцев вида на жительство, а не абсолютно всех иностранных граждан, фактически находящихся в стране длительное время.