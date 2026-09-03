За квартиру налога нет, а за подвал насчитали 512 грн: что делать владельцу

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 сентября 2026, 11:16 Читати українською

За квартиру налога нет, а за подвал насчитали 512 грн: что делать владельцу

Налог на недвижимость могут начислить не только за квартиру, но и за отдельно зарегистрированное подвальное помещение. Прежде всего собственнику нужно проверить, как подвал указан в документах на недвижимость и как его учитывает налоговая. Об этом пишет издание «На пенсии» со ссылкой на разъяснение юриста.

Налог на недвижимость могут начислить не только за квартиру, но и за отдельно зарегистрированное подвальное помещение.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В чем может возникнуть проблема

В редакцию обратилась читательница, которой за 2025 год налоговая насчитала 512 грн налога за подвал площадью 6,4 кв. м в новостройке. В то же время, за однокомнатную квартиру налог она не платит.

Женщина также спросила, может ли получить льготу на налог как лицо с инвалидностью III группы.

Что нужно проверить

Юрист советует прежде всего выяснить, как подвал зарегистрирован в документах на недвижимость.

Также нужно проверить, к какому типу недвижимости его отнес налоговый и какую ставку применил местный совет.

Именно от этих данных зависит, правильно ли начислен налог и откуда взялась сумма 512 грн.

Какие документы подготовить

Для обращения в налоговую следует подготовить:

  • заявление в произвольной форме с просьбой произвести сверку и пересмотреть начисление;
  • паспорт или ID-карту со справкой о регистрации места жительства;
  • идентификационный код;
  • документы, подтверждающие инвалидность;
  • документы на право собственности на квартиру и подвал;
  • технический паспорт на квартиру и подвальное помещение;
  • налоговое уведомление-решение с суммой начисления.

Что просить у налоговой

В заявлении можно попросить ГНС провести сверку данных по квартире и подвалу.

Также следует попросить объяснить, почему подвал считается объектом налогообложения, к какому типу недвижимости он отнесен, а также предоставить полный расчет суммы с указанием площади, ставки и периода начисления.

Отдельно можно попросить проверить, правильно ли учтена доля собственности и имеет ли владелец право на льготу в связи с инвалидностью III группы.

Есть ли льгота для людей с инвалидностью

Вопросы льготы нужно проверять отдельно.

Местные советы могут самостоятельно устанавливать дополнительные льготы или освобождения местных налогов для отдельных категорий граждан.

Поэтому лицо с инвалидностью III группы имеет право обратиться в налоговую и уточнить, действует ли такая льгота в ее общине.

Как подать документы

Обратиться можно лично в центр обслуживания налогоплательщиков.

Также документы можно подать через электронный кабинет налогоплательщика в разделе «Переписка с ГНС».

В случае личного обращения следует взять с собой подлинники документов.

Что это значит

Если налоговая насчитала налог за подвал, не стоит сразу платить сумму без проверки.

Владелец имеет право получить полный расчет, узнать статус помещения, проверить применяемую ставку и наличие льгот.

Если в начислении есть ошибка, ГНС должна произвести перерасчет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами