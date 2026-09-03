За квартиру налога нет, а за подвал насчитали 512 грн: что делать владельцу

Налог на недвижимость могут начислить не только за квартиру, но и за отдельно зарегистрированное подвальное помещение. Прежде всего собственнику нужно проверить, как подвал указан в документах на недвижимость и как его учитывает налоговая. Об этом пишет издание «На пенсии» со ссылкой на разъяснение юриста.

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В чем может возникнуть проблема

В редакцию обратилась читательница, которой за 2025 год налоговая насчитала 512 грн налога за подвал площадью 6,4 кв. м в новостройке. В то же время, за однокомнатную квартиру налог она не платит.

Женщина также спросила, может ли получить льготу на налог как лицо с инвалидностью III группы.

Что нужно проверить

Юрист советует прежде всего выяснить, как подвал зарегистрирован в документах на недвижимость.

Также нужно проверить, к какому типу недвижимости его отнес налоговый и какую ставку применил местный совет.

Именно от этих данных зависит, правильно ли начислен налог и откуда взялась сумма 512 грн.

Какие документы подготовить

Для обращения в налоговую следует подготовить:

заявление в произвольной форме с просьбой произвести сверку и пересмотреть начисление;

паспорт или ID-карту со справкой о регистрации места жительства;

идентификационный код;

документы, подтверждающие инвалидность;

документы на право собственности на квартиру и подвал;

технический паспорт на квартиру и подвальное помещение;

налоговое уведомление-решение с суммой начисления.

Что просить у налоговой

В заявлении можно попросить ГНС провести сверку данных по квартире и подвалу.

Также следует попросить объяснить, почему подвал считается объектом налогообложения, к какому типу недвижимости он отнесен, а также предоставить полный расчет суммы с указанием площади, ставки и периода начисления.

Отдельно можно попросить проверить, правильно ли учтена доля собственности и имеет ли владелец право на льготу в связи с инвалидностью III группы.

Есть ли льгота для людей с инвалидностью

Вопросы льготы нужно проверять отдельно.

Местные советы могут самостоятельно устанавливать дополнительные льготы или освобождения местных налогов для отдельных категорий граждан.

Поэтому лицо с инвалидностью III группы имеет право обратиться в налоговую и уточнить, действует ли такая льгота в ее общине.

Как подать документы

Обратиться можно лично в центр обслуживания налогоплательщиков.

Также документы можно подать через электронный кабинет налогоплательщика в разделе «Переписка с ГНС».

В случае личного обращения следует взять с собой подлинники документов.

Что это значит

Если налоговая насчитала налог за подвал, не стоит сразу платить сумму без проверки.

Владелец имеет право получить полный расчет, узнать статус помещения, проверить применяемую ставку и наличие льгот.

Если в начислении есть ошибка, ГНС должна произвести перерасчет.