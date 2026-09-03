Зеленский анонсировал два уровня тревог и новые правила для транспорта Киева

В Киеве во время воздушных тревог «желтого» уровня Сырецко-Печерская линия метро будет работать в полном объеме, а количество наземного транспорта планируется существенно увеличить. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Как будет работать транспорт

По словам президента, Киев должен увеличить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки движения на Святошинско-Броварской линии метро во время воздушных тревог.

В частности, наземный транспорт должен дублировать маршрут красной ветки между станциями «Лесная» и «Днипро.

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Что с комендантским часом

Также в Киеве планируется сократить продолжительность комендантского часа. Властям других городов предложат пересмотреть ее границы с учетом ситуации с безопасностью и потребностями бизнеса.

Изменения будут происходить в рамках введения двух уровней воздушной тревоги — желтого и красного. В основном желтый уровень будет применяться при налете дронов, красный — при ракетной опасности, угрозе баллистических ударов и массированных атак.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк уточнила, что предлагается разделить виды тревог на «желтую» и «красную».

«Желтая» тревога будет объявляться во время дроновых атак. Во время ее действия работа заведений может продолжаться или прекращаться — все по усмотрению руководства конкретного заведения.

«Красная» тревога будет объявляться во время ракетной опасности. Все заведения будут обязаны прекратить работу.

«Также предлагается ограничить тарифы такси во время тревог, разблокировать мосты, сохраняется наземное сообщение», — подчеркнула она.