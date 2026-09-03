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3 сентября 2026, 10:47 Читати українською

Зеленский анонсировал два уровня тревог и новые правила для транспорта Киева

В Киеве во время воздушных тревог «желтого» уровня Сырецко-Печерская линия метро будет работать в полном объеме, а количество наземного транспорта планируется существенно увеличить. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

В Киеве во время воздушных тревог «желтого» уровня Сырецко-Печерская линия метро будет работать в полном объеме, а количество наземного транспорта планируется существенно увеличить.

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Как будет работать транспорт

По словам президента, Киев должен увеличить количество единиц наземного общественного транспорта, чтобы компенсировать остановки движения на Святошинско-Броварской линии метро во время воздушных тревог.

В частности, наземный транспорт должен дублировать маршрут красной ветки между станциями «Лесная» и «Днипро.

Читайте также: «Желтый» и «красный» уровни опасности: как могут изменить тревоги в столице

Что с комендантским часом

Также в Киеве планируется сократить продолжительность комендантского часа. Властям других городов предложат пересмотреть ее границы с учетом ситуации с безопасностью и потребностями бизнеса.

Изменения будут происходить в рамках введения двух уровней воздушной тревоги — желтого и красного. В основном желтый уровень будет применяться при налете дронов, красный — при ракетной опасности, угрозе баллистических ударов и массированных атак.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк уточнила, что предлагается разделить виды тревог на «желтую» и «красную».

«Желтая» тревога будет объявляться во время дроновых атак. Во время ее действия работа заведений может продолжаться или прекращаться — все по усмотрению руководства конкретного заведения.

«Красная» тревога будет объявляться во время ракетной опасности. Все заведения будут обязаны прекратить работу.

«Также предлагается ограничить тарифы такси во время тревог, разблокировать мосты, сохраняется наземное сообщение», — подчеркнула она.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
ForrestGump
ForrestGump
3 сентября 2026, 10:52
#
А третій рівень буде «смарагдовий»!
+
+19
ololo trololo
ololo trololo
3 сентября 2026, 11:00
#
> Також пропонується обмежити тарифи таксі під час тривог

Лоооооол :D :D :D
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 сентября 2026, 11:35
#
А Житомирская-Лесная снова будет стоять??? Вот *** !!!
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