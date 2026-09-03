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3 сентября 2026, 8:24 Читати українською

Повлияет ли «Пакунок школяра» на помощь малообеспеченным семьям: объяснение ПФУ

Единовременная денежная помощь «Пакунок школяра» не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения социальной помощи. В частности, эта выплата не влияет на определение размера государственной социальной помощи малообеспеченной семье. Об этом сообщил Пенсионный фонд Украины.

Единовременная денежная помощь «Пакунок школяра» не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи для получения социальной помощи.

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Как определяют размер помощи малообеспеченной семье

Размер государственной социальной помощи малоимущей семье определяют как разницу между прожиточным минимумом для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Среднемесячный совокупный доход — это доход всех членов малообеспеченной семьи, исчисленный в среднем за месяц за предыдущие шесть месяцев.

Какие доходы учитывают

В совокупный доход семьи включают, в частности:

  • заработную плату;
  • пенсию;
  • стипендию, кроме отдельных социальных стипендий;
  • социальные выплаты;
  • пособие по безработице и другие страховые выплаты;
  • денежные переводы из-за границы;
  • дивиденды от ценных бумаг;
  • другие доходы;
  • средства от сдачи земли в аренду или продажи имущества.

Читайте также: «Пакунок школяра»: семьи уже начали получать 5 000 грн

Почему «Пакунок школяра» не учитывается

Постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2025 года № 809 предусмотрено, что размер полученной единовременной денежной помощи учащимся первых классов «Пакунок школяра» не учитывается при исчислении совокупного дохода семьи.

Это правило действует для всех видов социальной помощи, предоставляемых в соответствии с законодательством, в том числе для определения размера помощи малообеспеченной семье.

Что это значит

Если семья получила выплату «Пакунок школяра», эта сумма не должна уменьшить размер государственной социальной помощи малообеспеченным.

Помощь учитывается как отдельная единовременная поддержка для учащихся первых классов и не включается в совокупный доход семьи.

Что такое «Пакунок школяра»

«Пакунок школяра» — это единовременная выплата 5 000 грн для семей, чьи дети в этом году идут в первый класс.

Средства можно потратить на подготовку ребенка к школе, в частности, на одежду, обувь, канцелярию, книги и другие детские товары. Рассчитываться можно картой по товарам и услугам, входящим в определенные категории.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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