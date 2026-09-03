Скидка может стать доходом: когда покупателю придется уплатить налоги

Не каждая скидка означает экономию: в отдельных случаях ее могут признать доходом покупателя и обложить налогом. Все зависит от того, действует ли предложение для всех клиентов на одинаковых условиях, или предоставили его персонально конкретному человеку. В Налоговой рассказали , когда со скидки нужно уплатить НДФЛ и военный сбор и кто должен перечислить эти налоги в бюджет.

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Главное правило

Если магазин или компания установили скидку для всех покупателей или определенного круга клиентов на одинаковых условиях, такая скидка не считается доходом человека и не облагается налогом.

Например, это могут быть: сезонная распродажа, акция «-20 % на весь товар», или скидка, доступная всем владельцам учетной карточки или другое публичное предложение, которым может воспользоваться любой покупатель при определенных условиях.

Другая ситуация, когда скидку предоставили персонально конкретному человеку.

Если товар продают физическому лицу дешевле его обычной стоимости и такая скидка носит индивидуальный характер, сумма скидки считается дополнительным благом и включается в налогооблагаемый доход человека.

Такой доход облагается налогом:

НДФЛ — 18 %;

военным сбором — 5%.

То есть облагается налогом не вся стоимость приобретенного товара, а именно сумма персональной скидки.

Например: магазин проводит акцию: товар, ранее стоивший 10 тыс. грн, продает его теперь всем покупателям за 8 тыс. грн. Такая скидка не облагается налогом. А если цену до 8 тыс. грн снизили персонально только для конкретного покупателя, разница в 2 тыс. грн является его дополнительным благом и подлежит налогообложению.

Итак, ориентир прост: общая скидка для покупателей — это не доход, а персональная скидка для конкретного человека — налогооблагаемый доход.

Нужно ли покупателю платить или декларировать?

Если персональная скидка предоставляется юридическим лицом, она как налоговый агент начисляет, удерживает и перечисляет в бюджет надлежащие налоги. Покупателю самостоятельно платить их и подавать годовую декларацию только из-за получения такой скидки не требуется.