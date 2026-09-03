Вклады до востребования: как почти незаметно создать финансовую подушку безопасности

Деньги на мечту или деньги на черный день — вне зависимости от того, как мы будем это называть, но даже с небольшой зарплаты стоит откладывать хоть какую-то сумму, чтобы создать для себя минимальную подушку безопасности. Сделать это почти незаметно помогут вклады до востребования — депозиты или накопительные счета, которые позволяют экономить, но при этом вы не теряете доступ к деньгам на определенный период, как при срочных вкладах.

Какие проценты на вклады до востребования

Украинские банки предлагают разные инструменты сбережений, при которых у клиента постоянный доступ к своим деньгам. Это как вклады до востребования с возможностью пополнять и снимать деньги в любой момент, так и различные сервисы накопления в формате виртуальных копилок, конвертов или сейфов. Также есть возможность получать проценты на остаток денег на текущем счете.

Здесь следует понимать два важных момента. Первый — Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возмещение денег по всем вкладам, привлеченным банком на условиях договора: банковского вклада (депозита) и счета. То есть, независимо от того, деньги размещены на срочном депозите, вкладе до востребования или накопительном счете, — их возврат гарантирует ФГВФЛ.

Второй момент — процентные ставки. Проценты по срочным депозитам выше, чем по депозитам до востребования. Скажем, к концу августа средние ставки депозитов колеблются в пределах 12−14,5% годовых, в зависимости от продолжительности вклада. Отдельные коммерческие банки предлагают даже до 17,5% годовых. В то же время по вкладам с возможностью свободного пополнения и снятия, а также на различные сейфы и конверты ставки колеблются от 2,5 до 5%.

«Задача депозита до востребования — не максимальный заработок, а сочетание двух важных функций: первая — полноценная доступность средств в любой момент, и вторая — проценты на остаток. Например, в Идея Банке есть вклад в гривне „Свободные средства“. Условиями предусмотрена ставка 5% годовых, возможность свободного пополнения и снятия средств, а также круглосуточный доступ к счету. Проценты начисляются ежемесячно», — объясняет директор департамента розничных продаж Идея Банка Александр Тимофеев.

В отличие от классических депозитов, ставка по вкладу до востребования не зависит от срока, поскольку клиент может пользоваться им практически в любой момент. Поэтому депозит до востребования является важным инструментом для формирования финансовой подушки. К примеру, многие клиенты используют депозит «Свободные средства» не для получения максимального дохода, а для хранения резерва на непредвиденные расходы, который всегда остается под рукой. Конечно, депозит до востребования не конкурирует со срочными депозитами по уровню доходности, но позволяет получать дополнительный доход на денежные средства, которые остаются доступными для повседневных или непредвиденных расходов. Именно поэтому вклады до востребования пользуются спросом среди клиентов, которые стремятся накапливать деньги и одновременно сохранять к ним беспрепятственный доступ.

Главное преимущество — деньги всегда под рукой

Главное преимущество депозитов до востребования — доступность средств, а небольшой процент — это, скорее, бонус, чем способ заработать. Скажем, если у вас вдруг возникла необходимость срочно снять деньги, которые у вас на срочном вкладе, вы сможете это сделать, но тогда можете потерять все начисленные на него проценты. Даже если у вас годовой депозит и прошла уже большая часть срока.

«Со вкладом до востребования клиент может в любой момент снять часть или всю сумму с такого счета без потери уже начисленных банком ранее процентов, а также регулярно пополнять свой вклад. Например, депозит „Свободные средства“ от Идея Банка предусматривает возможность пополнения счета и снятия средств на протяжении всего срока действия вклада без перечисления уже начисленных процентов», — отмечает Александр Тимофеев.

В то же время важно обращать внимание на условия конкретного вклада. В разных банках могут быть свои особенности по порядку начисления процентов, требования по минимальному остатку средств или отдельным операционным лимитам.

В каких случаях следует воспользоваться депозитом до востребования

На самом деле то, какой вариант размещения средств выбрать, зависит от финансовой цели клиента. Если человек формирует резерв на непредвиденные ситуации, собирает деньги на отпуск, ремонт или важную покупку в ближайшие недели или даже один-два месяца, депозит до востребования будет уместным и вполне логичным решением.

К слову, раньше психологи советовали людям, склонным к необдуманным покупкам, откладывать средства в несколько конвертов и при этом на каждом писать, для чего именно эти деньги. Например, один конверт «На отпуске, другой — «На ремонт» и т. д. Теперь некоторые банки предлагают виртуальные конверты, сейфы или депозиты до востребования, которым клиент в своем банковском приложении может давать названия по своему усмотрению. Если есть такая возможность, то в названии следует указать назначение средств. Это один из предохранителей от спонтанных расходов.

В то же время, если клиент точно знает, что определенная сумма ему не понадобится в течение трех или шести месяцев, следует рассматривать срочный депозит.

«Именно такой вклад позволяет получить более высокую доходность, а средства на нем размещаются на четко определенный срок и чаще всего с условием запрета на досрочное снятие», — объясняют в Идея Банке.

Какая сэкономленная сумма должна быть всегда под рукой

Идеально, когда у человека одновременно есть несколько разных депозитов: на длительный срок с высокой процентной ставкой (обычно это срочные депозиты в гривне на 12−24 месяцев), короткие депозиты на 3−6 месяцев (ставки несколько меньше, чем у годовых, но несущественно), а также вклад до востребования или накопительный счет с процентами, который всегда под рукой.

«На мой взгляд, сегодня есть смысл сформировать финансовую подушку в размере, минимум трех месячных регулярных расходов семьи на депозите до востребования, а уже избыток средств инвестировать в более прибыльные инструменты, одним из которых является срочный депозит, — говорит Александр Тимофеев. — Например, мы видим, что многие клиенты сначала накапливают резерв на депозите „Свободные средства“, а после достижения необходимой суммы часть сбережений размещают на срочных депозитах для получения более высокого дохода».

Лайфхаки, как легче всего откладывать деньги

Успешные накопления чаще всего начинаются не с больших сумм, а с дисциплины и правильной привычки. Лучше всего работает принцип «сначала заплати себе», — говорят в Идея Банка и советуют несколько способов сбережений:

автоматически перечислять на депозит часть зарплаты сразу после поступления на карточный счет;

настроить регулярное еженедельное или ежемесячное пополнение своего депозита на определенную сумму;

автоматически направлять на сбережения все дополнительные поступления: премии, бонусы, кешбэк.

Откладывать на депозит то, что осталось в конце месяца, — одна из самых распространенных ошибок. На практике остаток часто оказывается значительно меньше, чем ожидалось, или его нет вообще.

Именно поэтому важно, чтобы инструмент накопления не создавал дополнительных барьеров. Например, депозит «Свободные средства» от Идея Банка позволяет регулярно пополнять сбережения и одновременно сохранять возможность свободно пользоваться деньгами при необходимости, что помогает формировать привычку накапливать постепенно и комфортно", — отмечают в учреждении.

Небольшие накопления формируют привычку экономить

На самом деле инструменты, позволяющие экономить небольшие суммы, крайне важны для формирования самой привычки экономить. Ведь здесь важный элемент для любой деятельности — видимый результат.

«Первые накопления дают человеку чувство контроля за собственными финансами. Возникает уверенность, что непредвиденные расходы не приведут к стрессу или необходимости срочно искать деньги. Психологически человеку сложнее накопить именно первую ощутимую сумму. Но когда человек видит первый ощутимый результат собственной дисциплины, меняется его отношение к сбережениям. Накопления прекращают восприниматься как ограничения, собственная экономия становится инструментом финансовой свободы», — говорит Александр Тимофеев.

Поэтому эксперт отмечает, что главная ценность первых накоплений — не сумма накопленных средств, а то, что человек переходит от финансовой уязвимости к состоянию финансового выбора. Такое изменение мышления влияет на будущие финансовые решения гораздо сильнее, чем любой финансовый продукт или процентная ставка.