Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 3 сентября. Доллар официально подорожал на 15 копеек, евро — на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Доллар и евро снова подорожали: Нацбанк установил курс на 3 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 3 сентября составят:
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1 доллар США — 44,60 грн ;
- 1 евро — 51,64 грн.
Для сравнения, по состоянию на 2 сентября официальный курс доллара составил 44,45 грн, а евро — 51,53 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна ослабла обе валюты. Доллар вырос с 44,45 грн до 44,60 грн, а евро — с 51,53 грн до 51,64 грн.
Таким образом, после предварительного понижения официальные курсы доллара и евро снова пошли вверх.
Источник: Минфин
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