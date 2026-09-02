Доллар и евро снова подорожали: Нацбанк установил курс на 3 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 3 сентября. Доллар официально подорожал на 15 копеек, евро — на 11 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 3 сентября составят:

1 доллар США — 44,60 грн ;

1 евро — 51,64 грн.

Для сравнения, по состоянию на 2 сентября официальный курс доллара составил 44,45 грн, а евро — 51,53 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна ослабла обе валюты. Доллар вырос с 44,45 грн до 44,60 грн, а евро — с 51,53 грн до 51,64 грн.

Таким образом, после предварительного понижения официальные курсы доллара и евро снова пошли вверх.