Биткоин резко возрос, но означает ли это начало нового большого ралли? Сразу несколько факторов могут помешать BTC продолжить рост без коррекции.
Что будет с биткоином в сентябре? Ключевые уровни для покупки и риска (видео)
В новом выпуске трейдер и финансовый аналитик Евгений Халепа разбирает перспективы биткоина на сентябрь из-за глобальной ликвидности, макроэкономики, аппетита инвесторов к риску, сезонности и монетарной политики ведущих центральных банков.
- Что может сломать этот сценарий?
- Как решения ФРС и других центробанков влияют на крипторынок?
- Хватит ли биткоина ликвидности для нового ралли?
- И где эксперт рассматривает возможность скопления позиции?
Смотрите полный анализ выпуска.
Источник: Минфин
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