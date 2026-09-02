Nova Post вышла на рынок Канады: какие посылки можно отправить

Почтово-логистическая группа Nova запустила работу в Канаде. Страна стала 18-м международным рынком присутствия компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Теперь клиенты могут отправлять между Канадой и Украиной документы и посылки весом до 30 кг. Заявленный срок доставки — от пяти дней.

Сколько стоит доставка из Канады

Оформить отправку из Канады можно онлайн через сайт или приложение Nova Post. Посылку можно передать курьеру или оставить в одном из более чем 1100 партнерских пунктов UPS Store.

Стоимость доставки в Украину зависит от веса:

до 1 кг — CAD 37;

до 2 кг — CAD 47;

до 10 кг — CAD 99;

до 30 кг — CAD 215.

Для товаров, присылаемых из Украины в Канаду, в ряде случаев может не взиматься ввозная пошлина в соответствии с соглашением о свободной торговле между странами. В то же время, для большинства таких отправлений применяется HST. Посылки стоимостью в CAD 20 от налогообложения освобождаются.

Обработано более 3000 отправлений между странами

По данным компании, еще до официального запуска канадского направления Nova проработало более 3000 отправлений между Украиной и Канадой. Большинство из них представляли товары украинских производителей.

Компания планирует расширять сеть в Канаде, в частности, открывать франчайзинговые отделения и сокращать сроки доставки.

Расширение зарубежной сети

Канада стала уже 18 страной международной сети Nova. В первом полугодии 2026 года компания открыла в Европе 239 новых сервисных точек, доведя общее количество отделений на европейских рынках до более чем 950.

Активнее всего сеть росла в Польше — за шесть месяцев там открыли 80 новых точек.

В 2025 году группа Nova обработала 522 млн отправлений, из которых 29 млн пришлись на европейские рынки. К 2030 году компания планирует увеличить годовой объем до 2 млрд. отправлений и войти до 20 крупнейших операторов экспресс-доставки в мире.

В начале 2026 Nova также начала сотрудничать с UPS для доставки отправлений из США в Украину. Следующим этапом международной экспансии должно стать дальнейшее расширение сети в Европе: к 2028 году компания планирует вдвое увеличить количество европейских стран своего присутствия.

Параллельно Nova инвестирует в украинскую инфраструктуру. За январь-июнь 2026 капитальные инвестиции группы превысили 1,5 млрд грн. Денежные средства направляют на развитие сети и логистики, безопасность, энергонезависимость и цифровые решения.