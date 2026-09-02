В августе 2026 года в Украине было реализовано около 5 тысяч новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью луны стала Toyota RAV-4. Об этом сообщает Укравтопром.
Названо самые новые авто августа: какие модели покупали украинцы
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Какие модели покупали чаще всего
- В августе украинцы приобрели 445 новых Toyota RAV-4.
- Второе место занял Renault Duster с результатом 298 автомобилей.
- Третьим в рейтинге стал Skoda Octavia — 227 проданных автомобилей.
Топ-10 новых авто августа
В десятку самых популярных моделей луны вошли:
- Toyota RAV-4 — 445 ед.;
- Renault Duster — 298 ед;
- Skoda Octavia — 227 ед;
- Hyundai Tucson — 204 ед.;
- Skoda Kodiaq — 180 ед;
- Toyota Camry — 180 ед.;
- Toyota LC Prado — 154 ед.;
- Toyota Yaris Cross — 154 ед.;
- BYD Sea Lion 06 — 132 ед.;
- Mazda CX-5 — 120 ед.
Источник: Минфин
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