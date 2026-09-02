«Укрпочта» установила более 500 почтаматов и готовит новые уличные

«Укрпочта» завершила очередной этап расширения сети внутренних почтоматов. В настоящее время 506 таких устройств установлено во всех регионах Украины, за исключением Херсона. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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«Теперь наши желтые внутренние почтоматы можно увидеть во ВСЕХ (кроме пока Херсона) регионах Украины в наиболее загруженных отделениях», — написал он в Telegram.

По словам Смилянского, услуга оказалась популярна как среди клиентов, так и среди работников «Укрпочты». Поэтому компания уже закупает дополнительное оборудование и планирует продолжать установку.

За пользование почтоматом не нужно доплачивать

Внутренние почтоматы расположены непосредственно в отделениях «Укрпочты». Клиенты могут получать через них все оплаченные посылки без дополнительной платы за использование ячейки.

Компания также продолжает запуск уличных почтоматов.

«Они тоже уже в процессе, и впоследствии вы начнете видеть многие из них», — отметил Смилянский.

«Укрпочта» планирует до конца 2026 года увеличить количество уличных почтоматов до нескольких тысяч. В частности, компания вместе с «Модерн-Экспо» готовит производство и установку 1 тыс. новых уличных почтоматов, прежде всего в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.

Для ОСМД, которые хотят установить почтомат рядом с домом, «Укрпочта» уже принимает заявки.

Ранее Смилянский сообщал, что в течение третьего квартала 2026 года компания планирует довести количество почтоматов в своих отделениях до 600.