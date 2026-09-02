США заручились поддержкой G20 для ограничения китайского экспорта

Финансовые лидеры стран G20, за исключением Китая, поддержали подход США к проблеме нерыночной экономической политики и чрезмерной зависимости отдельных стран от экспорта. В итоговом заявлении участники призвали государства с большим и длительным профицитом внешней торговли устранять политику, сдерживающую внутреннее потребление и заставляющую экономику чрезмерно полагаться на экспорт. Об этом пишет Reuters.

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Хотя Китай прямо не назван, его экономическая модель стала главной темой обсуждений.

Китайский экспорт может столкнуться с новыми ограничениями

США опасаются, что после введения высоких американских пошлин китайские производители переориентируют продукцию на другие рынки. Вашингтон предупреждал партнеров о таком риске еще в прошлом году.

Проблема уже проявляется в статистике: в июле китайский экспорт вырос на 23,9% в годовом исчислении. Особенно быстро Китай наращивает поставки электромобилей, полупроводников и других промышленных продуктов.

Для Пекина это способ компенсировать слабый внутренний спрос. Для других стран риск усиления конкуренции с более дешевыми китайскими товарами.

ЕС уже сталкивается с масштабным торговым дисбалансом. В 2025 году дефицит торговли Евросоюза с Китаем составил 360,6 млрд евро, на 15% больше, чем годом ранее.

Кто может пострадать

Самые большие риски возникают для стран, где китайский импорт конкурирует с местными производителями. В первую очередь речь идет о Евросоюзе, Канаде, Японии и других промышленно развитых экономиках.

Если страны начнут синхронно усиливать пошлины или другие ограничения, китайским компаниям будет сложнее перенаправлять товары с американского рынка на европейские и другие рынки.

В то же время, это создает риски и для самих импортеров: ограничение дешевых китайских товаров может привести к росту цен, инфляции и затратам для потребителей и бизнеса.

Великобритания заявила, что намерена сохранять прагматические торговые отношения с Китаем, а Канада углублять экономическое взаимодействие, но с определенными ограничениями.

Еще один конфликт — критически важные минералы

G20 также призвала страны избегать необоснованных экспортных ограничений, нарушающих глобальные цепи поставок.

Это касается Китая, который доминирует в переработке редкоземельных и других критически важных минералов. Пекин уже использовал экспортные ограничения в качестве инструмента давления в торговом противостоянии с США.

Для мировой экономики это означает риск новых перебоев со снабжением сырья, необходимого для производства электроники, автомобилей и высокотехнологичной продукции.

Что это значит для мировой экономики

Договоренности G20 создают политическую основу для координированного давления на Китай. Если страны действительно начнут одновременно ограничивать приток китайской продукции, Пекину придется либо стимулировать внутренний спрос, либо искать новые рынки сбыта.

Для США это возможность вовлечь союзников в борьбу с китайской торговой моделью. Для Европы, Канады и Японии попытка защитить собственную промышленность, но в то же время риск подорожания импорта.

Потому последствия могут быть двойными: давление на китайских производителей усилится, а глобальные цены и торговая напряженность могут возрасти.