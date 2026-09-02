Евро снова слабеет к доллару: что давит на курс EUR/USD

Курс EUR/USD возобновил падение и сегодня опускался до 1,156. Это минимальный уровень за последние 10 дней. Снижение евро происходит несмотря на ястребиные заявления отдельных представителей Европейского центрального банка и неоднозначные макроэкономические данные из США. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Почему доллар снова укрепляется

По оценке аналитиков, главным фактором стало возвращение инвесторов к доллару в качестве защитного актива.

На рынок давят риски, связанные с Ближним Востоком, а также усиление напряженности в отношениях ЕС рф на фоне последних заявлений сторон.

Дополнительным фактором стал пересмотр ожиданий дальнейших решений Федеральной резервной системы США после заявлений Кевина Ворша.

Что это значит

Падение EUR/USD может влиять и на валютный рынок Украины.

Если евро слабеет к доллару на мировых рынках, это может сдерживать официальный и наличный курс евро по отношению к гривне даже при сохранении внутреннего спроса на валюту.

В то же время укрепление доллара на глобальном рынке может усиливать девальвационные ожидания по отношению к валютам стран, которые зависят от импорта и внешнего финансирования.