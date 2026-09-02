Воздушные тревоги забрали почти 22% рабочего времени ТЦ в августе

В августе 2026 года торговые центры в Украине из-за воздушных тревог потеряли 21,8% рабочего времени. Это новый антирекорд: в июле показатель составил 20,1%, а год назад — 9,4%. По данным Совета торговых центров, в августе выросли все основные показатели: общее количество тревог, их количество в рабочие часы ТЦ, а также общая и рабочая продолжительность. Об этом сообщает «Экономическая правда».

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Где ТЦ простаивали дольше всего

Наибольшая доля тревог в промежутке 10:00−21:00 пришлась на регионы, регулярно подвергающиеся российским атакам:

Донецкая область — 82%;

Сумская — 76,4%;

Запорожская — 71,4%;

Харьковская — 60,3%;

Черниговская — 40,1%.

В то же время, наибольшее ухудшение ситуации в августе зафиксировали в Киеве и Киевской области.

В среднем за весь период полномасштабной войны торговые центры уже потеряли 166,8 рабочего дня из-за воздушных тревог. Только в августе вынужденный простой составлял в среднем 6,4 рабочих дней на ТЦ.

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Как менялась ситуация в 2026 году

В марте воздушные тревоги унесли 18,6% рабочего времени торговых центров, а в апреле показатель снизился до 16,2%.

Однако с мая ситуация ухудшалась, а в июле доля простоя выросла до 20,1%. В августе она достигла нового максимума — 21,8%.