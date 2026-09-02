Курс валют 2 сентября: что происходит с долларом и евро

В среду, 2 сентября, средний курс доллара прибавил 2 копейки в покупке и продаже. Евро прибавил 2 копейки в покупке и не изменился в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,33−44,81 грн. Евро покупают за 51,35 грн, а продают за 51,99 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,65−44,75, евро — 51,80−51,99 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,50/44,53 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,49/51,51 грн/евро.

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