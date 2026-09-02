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2 сентября 2026, 11:59 Читати українською

Настроения украинского бизнеса ухудшились: ИОДА в августе упал до 48,3

Украинский бизнес в августе ухудшил оценку своей экономической активности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ снизился до 48,3 пункта против 50,1 в июле и 49,0 в августе прошлого года, говорится в данных НБУ.

Украинский бизнес в августе ухудшил оценку своей экономической активности.

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Основными проблемами для предприятий остаются разрушение производственной, складской и логистической инфраструктуры, высокие цены на горючее и дефицит квалифицированных работников. В то же время, бизнес поддерживают потребительский спрос, международная помощь, бюджетное финансирование восстановления и стабильная ситуация в энергетике.

Строители сохранили оптимизм

Единственным сектором, где оценки остались положительными, стало строительство. Его индекс составил 50,7 пункта, хотя месяцем ранее был 54,2.

Строительные компании ожидают увеличения объемов работ, новых заказов и закупок материалов.

В промышленности же индекс упал до 47,3 пункта против 50,7 в июле. Предприятия ожидают сокращения производства и новых заказов, в том числе экспортных.

В торговле показатель снизился до 47,5 пунктов с 50,8. Компании прогнозируют уменьшение товарооборота, закупок товаров и торговой маржи.

В сфере услуг ситуация несколько улучшилась: индекс вырос до 49,5 пункта против 48,8 в июле. Бизнес сохранил положительные оценки новых заказов.

Бизнес ожидает удорожание

Большинство опрошенных предприятий прогнозируют ускорение роста закупочных цен, стоимости сырья и материалов, а также цен и тарифов.

Ситуация с персоналом тоже остается сложной. Только строительные компании ожидают увеличения численности работников. В других секторах прогнозируют сокращение персонала, сильнее всего в промышленности.

Кратко об опросе НБУ

Опрос проводился 4−21 августа 2026 года. В нем приняли участие 586 предприятий по промышленности, сфере услуг, торговле и строительству.

ИОДА имеет нейтральную отметку 50 пунктов: показатель выше 50 означает положительные ожидания бизнеса, ниже 50 — преобладание отрицательных оценок.

Важно, что индекс отражает мнение руководителей опрошенных предприятий, а не прогноз или оценку самого НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Iryna777777
Iryna777777
2 сентября 2026, 12:00
#
Настрій зараз, закривай, продавай і виїзжай.
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