Минфин назвал средние зарплаты госслужащих в июле 2026 года

В июле 2026 года в государственных органах Украины работали 165,4 тыс. человек — на 1,9 тыс. меньше, чем годом ранее. Такие данные обнародовало Министерство финансов в обновленном ежемесячном дашборде о численности и оплате труда.

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Из общего количества работников 108,4 тыс. приходится на центральные органы власти, 23 тыс. — на местные государственные и военные администрации, еще 34 тыс. — на органы судебной власти.

Средняя зарплата — более 66 тысяч гривен

Средняя начисленная зарплата работников центральных органов исполнительной власти в июле составила 66,22 тыс. грн. За год он вырос на 5,6 тыс. грн.

Самые высокие средние зарплаты зафиксировали в:

НКРЭКУ — 121,1 тыс. грн;

Аппарате Верховной Рады — 116 тыс. грн;

НАПК — 105,2 тыс. грн;

Министерстве цифровой трансформации — 95,3 тыс. грн;

Антимонопольном комитете — 93 тыс. грн.

В Минфине отмечают, что месячные показатели могут колебаться из-за единовременных выплат, в том числе пособий на оздоровление, компенсации за неиспользованный отпуск и другие предусмотренные законом выплаты.

Судьи получают гораздо больше

Среднее начисленное судейское вознаграждение в июле в зависимости от уровня суда составляло от 120,3 тыс. грн в местных общих судах до 743,55 тыс. грн в высших судебных органах.

В частности, речь идет о Конституционном Суде, Верховном Суде, Высшем совете правосудия, Высшем антикоррупционном суде и Высшей квалификационной комиссии судей.