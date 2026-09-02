Сдаете квартиру за 15 тыс. грн в месяц: сколько придется отдать государству

Налогообложение доходов от сдачи жилья в аренду

Если вы являетесь арендодателем и получаете доход от сдачи жилой недвижимости в аренду, вам необходимо уплачивать налоги в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

Для физических лиц, которые не зарегистрированы как предприниматели, действует следующая система налогообложения:

18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% военного сбора.

Итого — 23% от суммы дохода, полученного от аренды.

Как задекларировать доходы от аренды

Если вы сдаете недвижимость как физическое лицо, вам необходимо подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. Сделать это нужно до 1 мая года, следующего за отчетным. Уплатить начисленный налог необходимо до 1 августа.

Задекларировать доходы и уплатить налоги можно онлайн через Электронный кабинет налогоплательщика на сайте Государственной налоговой службы.

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Почему важен договор аренды

Наличие письменного договора аренды — не просто формальность, а гарантия вашей юридической защищенности и обязательное условие для легальной сдачи жилья. Без него сложнее контролировать налоговые обязательства, что существенно повышает риск штрафов в случае проверки.

С 2024 года взаимодействие между государственными органами и ОСМД/управляющими компаниями усилилось. Теперь у них есть эффективные инструменты для выявления случаев нелегальной сдачи жилья в аренду.

Сдача жилья через онлайн-платформы или посуточно

Если вы сдаете жилье на короткий срок, например через Booking.com, и такая деятельность является для вас систематическим источником дохода, налоговая может признать ее предпринимательской.

В таком случае необходимо:

зарегистрироваться как физическое лицо — предприниматель (ФЛП);

уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) и налоги в соответствии с выбранной группой налогообложения.

Например, если вы выберете ФЛП 3-й группы на едином налоге, необходимо будет уплачивать 5% от дохода, а также ежемесячно минимальный ЕСВ. В 2026 году минимальный ЕСВ составляет 1 902,34 грн в месяц.

Какая ответственность предусмотрена за неуплату налогов

Если контролирующий орган установит, что вы не подали декларацию или не уплатили налог, вам грозит: