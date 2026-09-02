Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 августа 2026 сократилась до 12,1%. Это на 1,8 в. п. меньше по сравнению с показателем на начало года, говорится в сообщении регулятора.
Проблемных кредитов в банках стало меньше: доля NPL снизилась до 12,1%
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Почему доля NPL снизилась
По данным регулятора, в январе-июле 2026 года сокращению доли неработающих кредитов способствовали два фактора:
- рост объема новых кредитов лучшего качества;
- урегулирование проблемной задолженности.
Как изменился кредитный портфель банков
Валовой объем кредитов в банковской системе с начала года вырос на 194,8 млрд грн, или на 14,3% и достиг 1,555 трлн грн.
В то же время, объем неработающих кредитов за этот период сократился на 0,8 млрд грн, или на 0,4%.
Что касается кредитов населения и бизнеса
Доля NPL по кредитам физических лиц за семь месяцев 2026 года снизилась на 0,7 и. п. — до 10,0%.
В бизнес-сегменте сокращение было более заметным: доля неработающих кредитов уменьшилась на 2,5 в. п. — до 14,5%.
Что это значит
Сокращение доли NPL свидетельствует о постепенном улучшении качества кредитного портфеля банков.
В то же время на динамику повлияло не только уменьшение проблемной задолженности, но и быстрый рост нового кредитования, расширивший общий портфель банковской системы.
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