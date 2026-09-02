«Попросить денег у родителей»: в детском приложении mono появилась новая кнопка

В monobank появилась новая функция, позволяющая детям посылать родителям запрос на перевод денег без уведомлений и звонков. Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский .

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Что нужно

Для этого достаточно нажать кнопку, указать нужную сумму и добавить краткий комментарий. После этого родители получат уведомление и смогут либо перевести средства, либо отклонить запрос.

Как работает новая функция

Раньше ребенку нужно было лично просить деньги и объяснять, зачем они нужны.

Теперь достаточно создать запрос в приложении monobank. У родителей будет 24 часа, чтобы принять решение.

Ограничения

Чтобы избежать злоупотреблений, для детских аккаунтов установлен предел — не более пяти запросов в день.

Что это значит

Новый сервис должен упростить вопросы карманных денег в семьях.

Ребенок может быстро сообщить, сколько средств ему нужно и на что, а родители оперативно подтвердить или отклонить запрос без лишних сообщений или звонков.