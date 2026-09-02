Мировые гособлигации показали самую высокую доходность со времен кризиса 2008 года

Глобальный совокупный индекс государственных облигаций Bloomberg достиг 3,72% в сентябре 2026 года, что явилось самым высоким уровнем доходности суверенных облигаций в мире, зафиксированным из мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет финановый аналитик Андрей Шевчишин.

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Что происходит

Рост цен на нефть и новые энергетические потрясения, вызванные конфликтами на Ближнем Востоке, подстегивают беспокойство по поводу «липкой» инфляции.

Центральные банки-ястребы: Трейдеры агрессивно учитывают потенциальное повышение ставок или замедление темпов их снижения со стороны основных центральных банков, таких как Федеральная резервная система.

Фискальное давление Постоянно большой дефицит государственного бюджета и рост объемов суверенного долга в основных экономиках привели к увеличению стоимости долгосрочных заимствований.