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2 сентября 2026, 8:36 Читати українською

Производственный сектор США сохраняет положительную динамику: PMI превысил прогноз

Активность в производственном секторе в США остается стабильной. Согласно последним данным по индексу менеджеров по закупкам (PMI), показатель составил 53,9 пункта. Как сообщает Investing.com, результат оказался лучше ожиданий аналитиков, прогнозировавших снижение индекса до 53,2 пункта. При этом по сравнению с предыдущим месяцем PMI не изменилось.

Активность в производственном секторе в США остается стабильной.

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Что означает показатель PMI

Индекс менеджеров по закупкам является одним из важных показателей состояния экономики. Он отражает деловую активность в производственном секторе и базируется, в частности, на оценках менеджеров, отвечающих за закупки на предприятиях.

Эти специалисты часто первыми получают информацию об изменениях в производстве, новых заказах, спросе и других показателях деятельности компаний. Именно поэтому PMI считается опережающим индикатором экономической активности.

Ключевой отметкой для индекса является уровень 50 пунктов. Значение выше 50 свидетельствует о расширении активности в производственном секторе, а показатель ниже 50 — о ее сокращении.

Таким образом, PMI на уровне 53,9 указывает на то, что производство продолжает расти.

Производство сохраняет темпы роста

Важнейшим в новых данных стало то, что PMI не оправдал ожиданий ухудшения ситуации.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 53,2 пункта, однако фактическое значение осталось на уровне предыдущего месяца — 53,9.

Это свидетельствует о том, что производственный сектор пока сохраняет положительную динамику, невзирая на экономическую неопределенность и сложную ситуацию на мировых рынках.

Как данные PMI могут повлиять на доллар

Отчет о производственной активности имеет значение не только для экономистов, но и для финансовых рынков.

Обычно сильнее прогноза показатель PMI поддерживает доллар США, поскольку свидетельствует об устойчивости экономики. В то же время слабые данные могут усиливать ожидания смягчения монетарной политики и создавать давление на американскую валюту.

В этом случае результат в 53,9 пункта превысил прогноз, что может являться положительным сигналом для доллара.

Одновременно одного показателя PMI недостаточно, чтобы определить дальнейшее направление движения валютного рынка. Инвесторы также будут оценивать инфляцию, рынок труда, потребительский спрос и будущие решения Федеральной резервной системы США.

Что это значит для экономики

Сохранение PMI на уровне 53,9 пунктов указывает на то, что производственный сектор продолжает расширяться. Отсутствие ожидаемого замедления может свидетельствовать о большей устойчивости экономики, чем предполагали аналитики.

Для рынков это важный сигнал: несмотря на существующие риски производство пока не демонстрирует признаков перехода к спаду.

Дальнейшая динамика PMI будет важной для оценки состояния американской экономики и ожиданий инвесторов по поводу будущей политики ФРС.

Источник: Минфин
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