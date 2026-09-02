Госбюджет получил более 6 млрд грн от размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины 1 сентября 2026 года на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 6,07 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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Что предлагали инвестору

Облигации в гривне сроком обращения 1 год (378 дней) со ставкой 15,18% годовых обеспечили поступление 1,07 млрд гривен.

Облигации в гривне сроком обращения 2,5 года (910 дней) с доходностью 12,44% годовых привлекли в бюджет 5,00 млрд гривен.

Сколько привлечено средств

С начала 2026 года государство уже привлекло более 334,38 млрд грн, а с начала полномасштабной войны — почти 2,36 трлн.

Все средства от размещения военных облигаций направляются на поддержку вооруженных сил Украины и усиление финансовой устойчивости государства.

Напомним

Аукционы по размещению ОВГЗ проходят каждый вторник. Номинал одной облигации составляет 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.