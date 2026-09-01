После закрытия межбанка во вторник, 1 сентября, курс доллара подскочил на 19 копеек в покупке и на 18 копеек продаж, евро добавил 20 копеек в покупке и 19 копеек в продаже.
Межбанк 1 сентября закрылся резким ростом доллара и евро
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Валютный рынок
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Открытие 1 сентября
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Закрытие 1 сентября
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Изменения
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44,31/44,35
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44,50/44,53
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19/18
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51,42/51,46
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51,62/51,65
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20/19
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,31−44,79 грн. Евро покупают за 51,37 грн, а продают за 51,99 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,72−44,80, евро — 51,80−51,93 грн.
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Источник: Минфин
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