В августе Украина получила почти 16,8 млрд грн военного сбора

В августе 2026 года в специальный фонд государственного бюджета Украины поступило почти 16,8 млрд грн военного сбора . В целом за июль и август поступления этого налога составили 34,7 млрд грн . Такие данные на сайте Министерства финансов приводит Государственная казначейская служба Украины.

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Куда направляется военный сбор

С 1 июля 2026 г. действует новый порядок зачисления военного сбора в государственный бюджет. Согласно изменениям в закон о Государственном бюджете на 2026 год, эти средства поступают в специальный фонд.

Деньги имеют конкретное назначение — исключительно денежное довольствие военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Таким образом, уплаченный гражданами и бизнесом военный сбор напрямую используется для финансирования выплат украинским военнослужащим.

Сколько военного сбора собрали с начала года

В первом полугодии 2026 года военный сбор зачислялся в общий фонд государственного бюджета. За январь-июнь в него поступило 94,24 млрд грн.

После смены механизма зачисления средств с июля поступления направляются в специальный фонд и имеют определенное целевое назначение.

Следовательно, если учесть поступления за первые восемь месяцев года, общая сумма военного сбора составляет около 128,9 млрд грн.

Источник финансирования обороны

Военный сбор был введен в Украине в 2014 году. В условиях полномасштабной войны он стал одним из механизмов привлечения внутренних ресурсов для финансирования обороны.

В то же время, потребности сектора безопасности и обороны финансируются не только за счет военного сбора. Государство также использует поступления от НДС, налога на прибыль, НДФЛ, акцизов, рентной платы и дивидендов государственных предприятий .

Еще одним источником финансирования остаются внутренние государственные заимствования, в том числе средства от размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) .