Биткоин и Ethereum дешевеют из-за новых ожиданий по ставкам ФРС

Главные криптовалюты начали сентябрь с понижения. Во вторник, 1 сентября 2026 года, биткоин и Ethereum после положительного открытия торгов начали терять позиции, сообщает Yahoo.Finance. На котировки давят опасения по поводу инфляции и роста ожиданий повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Биткоин опустился ниже $78 тысяч

Биткоин во вторник открыл торги на уровне $78 559. Это примерно на 1,1% выше цены открытия предыдущего дня.

Однако впоследствии криптовалюта начала дешеветь и по состоянию на 9:15 по восточному времени США BTC торговался примерно по $77 714.

По сравнению с разными периодами динамика биткоина выглядит так:

за неделю -0,5%;

за месяц — +25,1%;

в год — -27,4%.

Исторический максимум биткоина составляет $128 198 — он был зафиксирован 6 октября 2025 года.

Ethereum также теряет позиции

Ethereum во вторник открылся на отметке $2467, что на 2% выше уровня открытия в понедельник. Однако утром цена ETH снизилась до $2436.

За последние периоды Ethereum продемонстрировал такую динамику:

за неделю -0,6%;

за месяц — +32,6%;

за год -43,8%.

Исторический максимум Ethereum составляет $4953. Этого уровня криптовалюта достигла 24 августа 2025 года.

Почему криптовалюты дешевеют

Одним из главных факторов давления на рынок стали изменения в ожиданиях по дальнейшим действиям ФРС.

Согласно инструменту FedWatch от CME Group, в настоящее время рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов в конце сентября в 66,4%. В то время как вероятность сохранения ставки на текущем уровне составляет 33,6%.

Еще неделю назад прогнозы были противоположными: вероятность сохранения ставки оценивалась в 60,4%, повышение — лишь в 39,6%.

Таким образом, за несколько дней ожидания инвесторов существенно сместились в сторону более жесткой монетарной политики.

На рынок влияют цены на нефть

Ситуацию усложняет рост цен на нефть на фоне военной эскалации вокруг Ирана. Новые атаки США и заявления президента Дональда Трампа о возможности дальнейших ударов усиливают опасения по поводу перебоев со снабжением энергоносителей.

Более дорогая нефть создает дополнительное инфляционное давление. Это в свою очередь может заставить американский центробанк дольше удерживать высокие процентные ставки или даже повысить их. Для криптовалют это отрицательный фактор.

Но, несмотря на текущее снижение, ситуация не выглядит однозначно негативной в краткосрочной перспективе. За последний месяц биткоин подорожал более чем на четверть, а Ethereum прибавил более 30%.