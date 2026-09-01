Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 2 сентября. Доллар официально подешевел на 7 копеек, евро — на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Доллар и евро снова подешевели: Нацбанк объявил курс на 2 сентября
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Официальный курс валют
Официальные курсы валют на 2 сентября составят:
- 1 доллар США — 44,45 грн;
- 1 евро — 51,53 грн.
Для сравнения, по состоянию на 1 сентября официальный курс доллара составил 44,52 грн, а евро — 51,63 грн.
Что изменилось
По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.
Доллар снизился с 44,52 грн до 44,45 грн, а евро — с 51,63 грн до 51,53 грн.
Таким образом, в начале сентября официальный курс гривны продолжил укрепление как по отношению к доллару, так и к евро.
Источник: Минфин
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