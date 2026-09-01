Доллар и евро снова подешевели: Нацбанк объявил курс на 2 сентября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 2 сентября . Доллар официально подешевел на 7 копеек , евро — на 10 копеек . Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

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Официальный курс валют

Официальные курсы валют на 2 сентября составят:

1 доллар США — 44,45 грн ;

; 1 евро — 51,53 грн.

Для сравнения, по состоянию на 1 сентября официальный курс доллара составил 44,52 грн, а евро — 51,63 грн.

Что изменилось

По сравнению с предыдущим банковским днем гривна укрепилась к обеим валютам.

Доллар снизился с 44,52 грн до 44,45 грн, а евро — с 51,63 грн до 51,53 грн.

Таким образом, в начале сентября официальный курс гривны продолжил укрепление как по отношению к доллару, так и к евро.